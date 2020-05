- Wojna dotknęła wszystkich i nikt nie był odporny na jej skutki. Czy to mężczyźni i kobiety powołani do służby, rodziny oderwane od siebie, czy ludzie poproszeni o podjęcie nowych ról i umiejętności, by wesprzeć wysiłek wojenny, wszyscy mieli do odegrania swoją rolę - mówiła królowa w przemówieniu wyemitowanym 75 lat po tym, które wygłosił jej ojciec Jerzy VI. - Nigdy się nie poddawaj, nigdy nie rozpaczaj, takie było przesłanie Dnia Zwycięstwa - mówiła Elżbieta II, wspominając, jak wraz z rodzicami, młodszą siostrą Małgorzatą oraz premierem Winstonem Churchillem wyszła na balkon Pałacu Buckingham pozdrowić tłumy Brytyjczyków cieszących się z zakończenia wojny.

"Wciąż jesteśmy narodem, który odważni żołnierze, marynarze i lotnicy rozpoznaliby i podziwiali"

Królowa nawiązała do trwającej epidemii COVID-19. - Dziś może się wydawać trudne, że nie możemy uczcić tej szczególnej rocznicy tak, jak byśmy sobie tego życzyli. Zamiast tego upamiętniamy ją z naszych domów i sprzed ich drzwi. Ale nasze ulice nie są puste, są wypełnione miłością i troską, jaką mamy dla siebie nawzajem - przekonywała Elżbieta II. - A kiedy patrzę na nasz kraj i widzę, co jesteśmy gotowi zrobić, aby chronić i wspierać się nawzajem, mówię z dumą, że wciąż jesteśmy narodem, który odważni żołnierze, marynarze i lotnicy rozpoznaliby i podziwiali - podkreśliła.

Na zakończenie przemówienia królowej wyemitowano utwór 103-letniej Very Lynn "We'll Meet Again", który stał się symbolem nadziei w czasach II wojny światowej. Do tego samego utworu nawiązała królowa w swoim poprzednim przemówieniu do narodu, które wygłosiła na początku kwietnia, gdy zapewniła, że mimo trudności kraj przetrwa epidemię.