Egzamin na prawo jazdy zdał za sześćdziesiątym razem. "Rekord"

Jak podaje brytyjska szkoła nauki jazdy AA, "niesamowicie zaangażowany" kandydat na kierowcę zdał egzamin teoretyczny na prawo jazdy za sześćdziesiątym podejściem. Niewymieniona z imienia i nazwiska osoba spędziła prawie 60 godzin w ośrodku egzaminacyjnym w Redditch, oddalonym około 25 km na południe od Birmingham, i wydała 1380 funtów (około 7 tys. złotych - red.) na kolejne podejścia do egzaminu. Jak zauważa "Guardian", zdeterminowany kursant "ustanowił rekord największej liczby prób, jakie jedna osoba podjęła w Wielkiej Brytanii". Wcześniej należał on do osoby, która 57 razy nie zdała egzaminu, zanim w końcu w Hull w East Yorkshire otrzymała wynik pozytywny.

- Nie ma wątpliwości, że jest to trudny test - przyznała Camilla Benitz, cytowana przez brytyjskie media dyrektor zarządzająca AA, która uruchomiła aplikację pomagającą uczniom przygotować się do testu. - Łatwo jest zlekceważyć egzamin teoretyczny - dodała. Tymczasem dane brytyjskiego departamentu transportu pokazują, że wskaźnik zdawalności testów teoretycznych spadł z 65 proc. w roku budżetowym 2007-2008 do 44 proc. w latach 2022-2023.

Egzamin na prawo jazdy w Wielkiej Brytanii

Portal BBC wskazuje, że każde podejście do części teoretycznej kosztuje 23 funty (ok. 116 zł - red.), a sam egzamin trwa około godziny. Składa się z dwóch części: testu z 50 pytaniami wielokrotnego wyboru i testu dostrzegania zagrożeń. Osoby, które nie zdadzą egzaminu teoretycznego, muszą odczekać co najmniej trzy dni robocze, zanim przystąpią do niego ponownie. Osoby, które zdadzą egzamin, muszą w ciągu dwóch lat pomyślnie zdać egzamin praktyczny - w przeciwnym razie będą musieli ponownie zdać egzamin teoretyczny.

