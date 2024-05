"Przysięgli płakali", gdy w sądzie pokazano nagrania. Pracownica żłobka uznana winną śmierci dziecka

Sąd koronny w Manchesterze w poniedziałek uznał 37-letnią Kate Roughley za winną nieumyślnego spowodowania śmierci dziewięciomiesięcznej Genevieve Meehan. Patolog sądowy wskazał, że dziewczynce nie zapewniono "odpowiednich warunków do spania", co doprowadziło do jej śmierci. Wyrok w sprawie zapadnie w środę.

"Brutalne" zachowanie w żłobku

Adwokat rodziny zmarłej dziewczynki, Peter Wright, podczas mowy końcowej powiedział, że 37-latka "doprowadziła" do śmierci dziecka swoim "umyślnym zachowaniem". - Genevieve została ukarana za to, że wcześniej nie spała wystarczająco długo - wskazał. - Została przeniesiona na pufę i skrępowana. To był przepis na katastrofę, do której ostatecznie doszło - dodał Wright. Prokurator Karen Tonge powiedziała, że życie Genevieve zostało "brutalnie przerwane".