Błędna diagnoza lekarska. Dziewczynce amputowano wszystkie kończyny

Rodzina dziewczynki, której amputowano wszystkie kończyny po nieprawidłowej diagnozie lekarskiej, otrzymała odszkodowanie w wysokości 39 milionów funtów. Dziecko trafiło do szpitala z objawami zapalenia opon mózgowych i sepsy, ale lekarze nie podjęli odpowiedniego leczenia.

Sprawę opisują brytyjskie media, między innymi portal bbc.com. Dziewczynka straciła wszystkie kończyny, ponieważ lekarze niewystarczająco szybko zdiagnozowali chorobę, z jaką trafiła do szpitala. W konsekwencji stan dziecka się pogorszył i konieczna była amputacja.

Dziecku amputowano wszystkie kończyny

Dziewczynka (nie podano informacji na temat jej imienia ani wieku - red.) trafiła do szpitala Frimley Park w hrabstwie Surrey z wysoką gorączką, przyśpieszonym biciem serca, bólem nóg, sennością i wymiotami. Choć objawy te - jak podaje BBC, cytując prawników rodziny - wskazywały na zapalenie opon mózgowych i sepsę, przepisano jej jedynie paracetamol i wypisano do domu. Kilka godzin później dziewczynka znów trafiła do szpitala, bo pojawiła się u niej wysypka. Po przeniesieniu jej na oddział intensywnej terapii zdiagnozowano u niej posocznicę, która przerodziła się w niewydolność wielu organów. Ostatecznie w związku z tym, że infekcja rozprzestrzeniła się po organizmie, lekarze musieli amputować dziecku wszystkie kończyny - nogi od kolan i ręce od łokci.