Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nie potrafią korzystać z toalety, książki dotykają jak smartfona. Raport

Czym grozi wstrzymywanie się przez dziecko z oddaniem stolca? Wyjaśnia gastroenterolog
Dr Dębski: dziecko uczy się przez naśladowanie osób dorosłych (materiał archiwalny)
Źródło: TVN24
Zdecydowanie jest coraz gorzej - mówi wicedyrektor jednej z brytyjskich szkół, komentując wyniki nowego raportu na temat gotowości szkolnej. Wynika z niego, że 37 procent dzieci rozpoczynających edukację ma problemy z podstawowymi umiejętnościami.
Kluczowe fakty:
  • Wśród umiejętności, z którymi dzieci mają problemy, wymieniono m.in. korzystanie z toalety czy samodzielne jedzenie.
  • Blisko jedna trzecia brytyjskich dzieci nie potrafi korzystać z książek, a część z nich próbuje korzystać z nich jak ze smartfonów.
  • Dziesięć lat temu nie było dzieci, które na początku zerówki potrzebowałyby nauki korzystania z toalety. A teraz niemal oczekuje się, że szkoły to zapewnią - mówi wicedyrektor jednej z brytyjskich placówek.

Większość dzieci na Wyspach idzie do odpowiednika polskiej zerówki (ang. reception) w wieku czterech lat. Według dokumentu, opracowanego na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 1000 pracowników placówek edukacyjnych, 37 proc. maluchów rozpoczynających edukację nie jest jednak na to gotowych.

Takie wnioski płyną z raportu Kindred Squared - brytyjskiej fundacji działającej na rzecz poprawy edukacji wczesnoszkolnej i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Przez ostatnie sześć lat przeprowadzała ona ankiety wśród tysięcy nauczycieli i rodziców, aby zebrać wiarygodne dane na temat gotowości szkolnej dzieci. Pozyskane informacje są alarmujące.

Początkujący uczniowie mają problemy z rozumieniem poleceń (37 proc.), zabawą z rówieśnikami (37 proc.), z trzymaniem ołówka lub kredki (35 proc.), z samodzielnym ubieraniem się (35 proc.)., z samodzielnym jedzeniem i piciem (28 proc.), z korzystaniem z toalety (26 proc. miewa "wpadki"), z komunikowaniem swoich potrzeb (26 proc.).

Z raportu wynika również, że pracownicy wspomnianych placówek każdego dnia poświęcają średnio 2,4 godziny z czasu przeznaczonego na naukę, by rozwiązywać problemy wynikające z braku u dzieci tego rodzaju umiejętności. W tym 1,4 godziny z powodu tego, że maluchy nie potrafią korzystać z toalety.

Nie potrafią używać książki. Dlaczego?

Problemy z jedzeniem czy korzystaniem z toalety to nie wszystko: blisko jedna trzecia dzieci, które rozpoczęły naukę w brytyjskiej zerówce w ubiegłym roku, nie potrafiła poprawnie używać książki. "Niektóre próbowały przesuwać po nich palcem lub dotykać jak smartfonu" - przekazał portal Sky News, cytując raport.

Ponad połowa pracowników placówek oświatowych (52 proc.), którzy wypełnili ankiety, jest zdania, że głównym czynnikiem wpływającym na to, że dzieci nie są gotowe na rozpoczęcie edukacji w szkole, jest nadmierne korzystanie z telefonów, tj. powyżej dwóch godzin dziennie.

W raporcie czytamy wypowiedzi rodziców dzieci. "Żyjemy w świecie technologii, więc [dzieci - red.] muszą jakoś przywyknąć do technologii" - stwierdza matka czterolatki. Matka innej dziewczynki w tym samym wieku zauważa, że jej córka próbuje "przesuwać" ekran telewizora, tak jak przesuwa się krótkie filmiki na smartfonie.

Ankietowani przyczyn trudnej sytuacji upatrują także w sytuacji materialnej Brytyjczyków. 49 proc. rodziców i 44 proc. personelu szkół podstawowych twierdzi, że rodzice pracują dłużej niż jeszcze np. 10 lat temu, co jest związane z wysokimi kosztami życia.

Wśród innych czynników takiego stanu rzeczy wymieniano fakt, że rodzice nie czytają dzieciom (51 proc. respondentów wybrało tę odpowiedź), rodzice spędzają więcej czasu z telefonem niż z dziećmi (50 proc.) i nie zaczynają mówić do swoich dzieci wystarczająco wcześnie (42 proc.). Jedna trzecia badanych twierdzi, że rodzice nie otrzymują dostatecznie wielu informacji o gotowości szkolnej, a 42 proc. - że rodzice nie zdają sobie sprawy z oczekiwań wobec dzieci rozpoczynających edukację.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nie mogą się bez nich obejść. A to szkodzi na sen i koncentrację

Nie mogą się bez nich obejść. A to szkodzi na sen i koncentrację

Zdrowie
Chatbot kolegą dziecka? Rodzice powinni na to zwrócić uwagę

Chatbot kolegą dziecka? Rodzice powinni na to zwrócić uwagę

Polska

Dziesięć lat temu nie do pomyślenia

- Zdecydowanie jest coraz gorzej. Dziesięć lat temu nie było dzieci, które na początku zerówki potrzebowałyby nauki korzystania z toalety. A teraz niemal oczekuje się, że szkoły to zapewnią - mówi wicedyrektor jednej z brytyjskich placówek cytowany w raporcie. Według dokumentu 22 proc. rodziców uważa, że ​​dziecko "nie musi być nauczone korzystania z toalety w momencie rozpoczęcia nauki w zerówce."

Chociaż 76 proc. rodziców jest świadoma istnienia terminu "gotowość szkolna" (wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym rokiem), 18 proc. nigdy o nim nie słyszało, a 14 proc. po raz pierwszy spotyka się z informacjami na ten temat tuż przed początkiem klasy zerowej. Jeden na czterech rodziców szuka obecnie porad w mediach społecznościowych, a 15 proc. korzysta z narzędzi AI.

Sky News zwraca uwagę na badanie w kontekście planów brytyjskiego rządu. Ten wyznaczył sobie za cel, by do 2028 roku 75 proc. dzieci było gotowych na rozpoczęcie nauki w szkole.

49 min
Młodzi chcą edukacji zdrowotnej. Dyrektorka: uczennica urodziła dziecko, z braku wiedzy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Młodzi chcą edukacji zdrowotnej. Dyrektorka: uczennica urodziła dziecko, z braku wiedzy

Debata TVN24+

Autorka/Autor: wac//az

Źródło: Sky News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
dziecidzieckoSmartfonWielka BrytaniaEdukacjaSzkoła
Czytaj także:
Czołowe zderzenie pod Toruniem. Nie żyje 69-letnia pasażerka
Wypadek na lokalnej drodze, nie żyje kobieta. Kierowca pod wpływem narkotyków
Kujawsko-Pomorskie
Orzeł z Nadleśnictwa Lipusz w woj. pomorskim
Największy orzeł w kraju przybrał zimową szatę
METEO
Ewa Galica
Dziennikarka TVN24 nagrodzona w prestiżowym konkursie filmowym
Padły ryby
Wyłowili 3,5 tony śniętych ryb zatrutych przez ścieki z oczyszczalni. Prokuratura umorzyła śledztwo
Lublin
Elon Musk w Davos
Musk żartuje w z Rady Pokoju Trumpa. Głośny śmiech na Forum w Davos
Świat
Polscy żołnierze w Afganistanie
Tusk, Sikorski i Kosiniak-Kamysz. Komentarze z Polski po słowach Trumpa
imageTitle
Zwycięski taniec na oczach wrogich kibiców. Gorąco na trybunach w Australii
EUROSPORT
Młodzi mówią o przemocy domowej, o kłopotach w szkole
Fala samobójstw dzieci wyhamowała. Psycholog pomoże w kryzysie bez zgody rodziców?
Zdrowie
broker, giełda, wall street
Branża pod ścianą. "Być albo nie być"
BIZNES
imageTitle
Dokonał niemożliwego. Jak on się z tego wyratował?
EUROSPORT
wypadek latarnia choszczno kolko
Wypadł z drogi i uderzył w latarnię. "Nie uwzględnił swoich umiejętności i warunków"
Szczecin
"Portret przodka" Roberta Makłowicza
Najbardziej szalone aukcje WOŚP
WOŚP 2026
Kobiety na Grenlandii w tradycyjnych inuickich strojach
"Jesteśmy ludźmi, nie własnością". Munk potępia działania Trumpa
Tomasz P. Terlikowski
pc
Podpis jest? Jest. Można iść dalej. Radomir Wit ujawnia, jak znikają posłowie
Sejm Wita
Polscy żołnierze w Afganistanie
W Polsce jest "120 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, którzy brali udział w misjach"
shutterstock_2172624105
Niższe stawki za żywienie w szpitalach. Dyrektorzy: nie uda się utrzymać jakości
Piotr Wójcik
Policjant, będąc w galerii na zakupach, zatrzymał złodzieja
Był na zakupach. Nagle usłyszał "pomocy, złodziej, pomocy"
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
WARSZAWA
Samochody elektryczne - ładowarki
Tyle elektryków było w Polsce w 2025 roku
BIZNES
imageTitle
Ucieczka skasowana w ostatniej chwili. Welsford najszybszy na finiszu
EUROSPORT
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej wpływały skargi. Będzie kolejne śledztwo
WARSZAWA
WOŚP
Bieg, gwiazda Dżemu, koncerty. Finał WOŚP w Katowicach
WOŚP 2026
Wyrok sądu
Zwrot w sprawie Polki oskarżonej przez męża o porwanie dzieci i zatrzymanej w Niemczech
Szczecin
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Groził byłej partnerce. W telefonie miał dowody innych przestępstw
Poznań
shutterstock_2560576745
Sprawdzono miliony kart. Największy mit właśnie się rozwiał
Zdrowie
shutterstock_2391104675
Rewolucja dla pasażerów lecących z największego lotniska w Europie
BIZNES
"Poznańska tytka z glancem"
Pierwsza pomoc dla zwierząt, marszobieg i "Tytka z Glancem". Tak Poznań zagra z WOŚP
WOŚP 2026
Iwona Januszyk, porucznik Wojska Polskiego, skialpinistka
Pilotowała wojskowy śmigłowiec, pokonała Małysza
Rafał Kazimierczak
Zareagował przypadkowy kierowca
Przepchnął płonące auto, uratował sklep. Nagranie
Kujawsko-Pomorskie
Kierowca został zatrzymany po policyjnym pościgu
Nie zatrzymał się do kontroli, doprowadził do kolizji, próbował uciekać pieszo
Kujawsko-Pomorskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica