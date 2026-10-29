Świat Tommy Robinson uznany za winnego. Miał nękać dziennikarzy Adam Styczek |

Działacz skrajnej prawicy Tommy Robinson został uznany za winnego za nękanie dziennikarzy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

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Ława przysięgłych sądu w południowym Londynie uznała, że Tommy Robinson, którego prawdziwe nazwisko to Stephen Yaxley-Lennon, wzbudzał obawę o użycie przemocy u reporterów "Daily Mail", a w celu ich zastraszenia wynajął prywatnych detektywów.

Tommy Robinson został uznany za winnego nękania dwóch dziennikarzy Źródło zdjęcia: TOLGA AKMEN/PAP/EPA

W sierpniu 2024 roku Robinson był aktywny na portalach społecznościowych podczas zamieszek po głośnym morderstwie dziewczynek w Southport przez czarnoskórego Axela Rudakubanę. Dziennikarze opublikowali zdjęcia, z których wynikało, że Robinson był w tym czasie na wakacjach na Cyprze. Podpis przy fotografii głosił, że Robinson "podsyca zamieszki rasowe z leżaka".

Prokuratura przekonywała, że Robinson groził potem dziennikarzom. Jeden z nich miał usłyszeć od działacza: "idę po ciebie", a drugi: "zapukam do twoich drzwi".

Robinson, który w przeszłości skazywany był między innymi za wyłudzenie kredytu hipotetycznego, pobicie policjanta i posługiwanie się fałszywymi dokumentami, został zwolniony za kaucją. Wysokość wyroku sąd ustali 16 grudnia. Maksymalna wysokość kary to 10 lat pozbawienia wolności.