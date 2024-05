"Rosja i Iran to bezpośrednie zagrożenia, ale...". Brytyjczycy o "epokowym wyzwaniu"

Chiny oskarżane o włamanie do brytyjskiego resortu obrony

Przed tygodniem ujawniono, że doszło do włamania do systemu wypłacania wynagrodzeń w brytyjskim ministerstwie obrony, o co podejrzewane są Chiny. Pod koniec marca zaś brytyjski rząd oficjalnie oskarżył powiązanych z chińskim państwem hakerów o to, że stoją za dwoma głośnymi cyberatakami w ostatnich latach, których celem byli krytyczni wobec Chin posłowie oraz brytyjska komisja wyborcza.