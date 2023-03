Dwie 21-latki wśród ofiar wypadku. Siostra jednej z kobiet zginęła w podobnych okolicznościach

Walijska policja potwierdziła tożsamość trzech osób, które w miniony weekend zginęły w wypadku samochodowym na przedmieściach Cardiff. To dwie 21-latki i 24-latek. "The Independent" informuje, że jedna z ofiar śmiertelnych, Eve Smith, osiem lat temu w wypadku samochodowym straciła przyrodnią siostrę.

Przez dwie doby uznawani za zaginionych

Według informacji BBC pięcioro znajomych po raz ostatni widziano w nocy z piątku na sobotę, ok. godz. 2.00, w Cardiff, gdzie pojechali na imprezę . Później kontakt z nimi się urwał. Przez ponad dwie doby uznawani byli za zaginionych. Jak podkreśla m.in. Sky News, ich bliscy i znajomi skarżyli się na pracę policji. Cytowana przez lokalne media znajoma ofiar przekazała, że to członkowie lokalnej społeczności znaleźli za drzewami wrak auta, a policja przybyła na miejsce dopiero po otrzymaniu wezwania.

Wypadek w Cardiff. Znajomi wspominają ofiary

We wpisie wspomniała też o Ross: "Byłaś jedyna w swoim rodzaju. Będę tęsknić za próbami bycia twoim, jak to byś nazwała, 'życiowym coachem'. Byłaś prawdziwym promieniem słońca, zwłaszcza w gorsze dni".

Wpis związany z tragedią pojawił się też na profilu należącym do internauty określanego przez BBC jako znajomy Loughlina. "To, co spotkało Rafela Jeanne’a i te dwie dziewczyny, łamie mi serce. Gdy myślę o tym, że oni wszyscy byli tam przez ten cały czas (do momentu znalezienia wraku - red.), moje ciało nadal się trzęsie i robi mi się niedobrze" - napisał cytowany przez portal użytkownik. Zaznaczył też, jak "bezradnie" musiał czuć się Loughlin, będąc "uwięzionym wewnątrz" samochodu.

Siostra Eve Smith też zginęła w wypadku

Z kolei "The Independent" informuje, że dla rodziny Smith to druga podobna tragedia w ciągu kilku lat. W 2020 roku Eve Smith wystąpiła wraz z rodzicami w emitowanym na antenie telewizji Sky programie dokumentalnym "This is Our Family", w którym opowiadali, jak radzili sobie po śmierci Xany Doyle, przyrodniej siostry Eve.