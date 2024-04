Londyńska policja metropolitalna poinformowała, że obaj zostali aresztowani już 13 marca 2023 roku w związku z dochodzeniem - Berry w Oxfordshire, a Cash w Edynburgu - po czym zostali zwolnieni za kaucją na czas kontynuowania śledztwa, a pod koniec zeszłego roku akta sprawy zostały przekazane prokuraturze do rozpatrzenia.

BBC podało, że Cash był analitykiem parlamentarnym związanym z China Research Group i miał dostęp do kilkorga posłów Partii Konserwatywnej. We wrześniu "Sunday Times" doniósł, że mężczyzna pracował dla konserwatywnej posłanki Alicii Kearns, która jest przewodniczącą parlamentarnej komisji spraw zagranicznych, a także dla posła Toma Tugendhata - założyciela organizacji, w której pracował mężczyzna.

Zbierali informacje "przydatne dla wroga"

Obcym państwem, do którego odnoszą się powyższe zarzuty, są Chiny - podała policja metropolitalna w oświadczeniu.

- To było niezwykle złożone dochodzenie w sprawie bardzo poważnych zarzutów. Ściśle współpracowaliśmy z Prokuraturą Koronną w miarę postępów naszego śledztwa, co doprowadziło do postawienia zarzutów dwóm mężczyznom - oświadczył szef wydziału antyterrorystycznego londyńskiej policji metropolitalnej Dominic Murphy. - Zdajemy sobie sprawę, że ta sprawa wzbudza znaczne zainteresowanie opinii publicznej i mediów, ale prosimy innych o powstrzymanie się od dalszych komentarzy lub spekulacji, aby proces karny mógł teraz toczyć się swoim torem - dodał.