Dwa psy rzuciły się na przechodnia. Mężczyzna nie żyje

Nie żyje Brytyjczyk, który w stanie krytycznym trafił do szpitala po tym, jak został zaatakowany przez dwa psy. Władze zatrzymały ich 30-letniego właściciela. W ramach prowadzonego dochodzenia ustalane jest między innymi, jakiej rasy są niebezpieczne zwierzęta. Brytyjskie media zwracają uwagę, że to kolejny atak psa na człowieka w ostatnim czasie.

Do ataku doszło w czwartek po południu na Main Street w Stonnall w środkowo-zachodniej Anglii. Mężczyzna w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala w Birmingham, w którym "pomimo największych starań okazało się, że nie da się już nic więcej zrobić, by go uratować" - przekazały służby ratunkowe, cytowane w piątek przez portal BBC. Tuż po ataku dzieciom z pobliskiej szkoły podstawowej tymczasowo zabroniono opuszczania placówki. Prowadząca dochodzenie policja zatrzymała 30-letniego właściciela dwóch psów. Jak dotąd nie ustalono, jakiej są rasy.