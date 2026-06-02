Świat Dożywocie dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia. Premier: to szokująca sprawa Oprac. Ewa Żebrowska |

Maciej Woroch o dożywociu dla zabójcy studenta polskiego pochodzenia Źródło wideo: TVN24

Wielką Brytanią wstrząsnęła policyjna interwencja, która miała miejsce 3 grudnia 2025 roku w Southampton, w południowej Anglii. Podczas niej skuto kajdankami wykrwawiającego się, umierającego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Został przez policjantów wzięty za sprawcę napaści, a nie jej ofiarę.

- Zacznijmy od tego, że to tak naprawdę nie jest sprawa tylko zabójstwa, ale sprawa pokazująca, jak jedno małe kłamstwo może być opłakane w skutkach - relacjonował w TVN24 Maciej Woroch, londyński korespondent "Faktów" TVN. Podkreślił, że gdyby sprawca ataku wcześniej powiedział prawdę, to "najprawdopodobniej 18-latek by nie zmarł, a 23-latek nie usłyszałby wyroku dożywotniego więzienia".

- To okropna, szokująca sprawa - komentował na portalu X brytyjski premier Keir Starmer.

This an awful, shocking case.



Henry’s loved ones have gone through the trauma of a long trial and endured Henry's killer making up appalling claims about their son who was thoughtful, kind and deeply loved.



It is right that the IOPC is investigating the police's response to… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 1, 2026

Co wydarzyło się w nocy 3 grudnia 2025 roku

18-letni student Henry Nowak, Brytyjczyk polskiego pochodzenia, wracał samotnie do akademika po wieczornym spotkaniu z kolegami z drużyny futbolowej. Natknął się na 23-letniego Vickruma Digwę. Według ustaleń sądu po krótkiej wymianie zdań doszło między nimi do konfrontacji.

Funkcjonariusze, który przybyli na miejsce zdarzenia, wzięli 18-latka za sprawcę ataku i zanim zobaczyli jego śmiertelne obrażenia - skuli go kajdankami. Digwa poinformował bowiem policję, że został zaatakowany na tle rasowym i miał obrażenia twarzy. Taką też wersję przekazał jego brat, Gurpreet, który zadzwonił wcześniej pod numer alarmowy. Nie padły tam informacje o tym, kto jest śmiertelnie ranny ani o użyciu noża.

Nagranie z kamery nasobnej funkcjonariusza, o którym pisze dziś portal "The Independent", pokazuje moment aresztowania umierającego studenta pod zarzutem napaści. - Zostałem dźgnięty nożem - mówi do policjantów. - Nie mogę oddychać!

Na nagraniu słychać, jak funkcjonariusze zaprzeczają temu. Niedługo potem nastolatek traci przytomność i mimo podjętej przez policjantów resuscytacji umiera.

Kluczowe dowody w sprawie

Śledztwo w sprawie śmierci 18-latka wykazało, że Digwa okłamał policjantów. Zarzucał Nowakowi, że był pod wpływem alkoholu, wyzywał go i strącił mu turban. Tę samą wersję przedstawił przed Sądem Koronnym w Southampton, twierdząc, że działał w samoobronie.

Dochodzenie nie potwierdziło jego wersji. Zawartość alkoholu we krwi 18-latka była niska, poniżej normy dopuszczalnej dla kierowców. Na miejscu zdarzenia Digwa mówił też policjantom, że nie użyto żadnej broni. Śledczy ustalili, że 18-latek został pięciokrotnie pchnięty kirpanem - tradycyjnym, zakrzywionym sikhijskim nożem o 21-centrymetrowym ostrzu. Digwa miał nosić go ze względów religijnych, a po zabójstwie przekazał go swojej matce.

Kluczowe - jak mówił Maciej Woroch na antenie TVN24 - były nagrania z monitoringu, analiza kryminalistyczna i nagranie z telefonu Henry'ego Nowaka. - Widać na nim, jak najpierw mówi coś do siebie, a kiedy kamera skierowana jest na oddalającego się Digwę, Henry zaczepia go słowami: "Bad man?" ("Jesteś złym człowiekiem? - red.), a Digwa odpowiada: "I am bad man" (Jestem złym człowiekiem - red.). Według ustaleń sądu Digwa zabrał telefon 18-latka, a aparat znaleziono później w jego kieszeni przy przeszukaniu. W ocenie sądu konfrontacja miała być próbą odzyskania telefonu przez Nowaka - precyzuje Woroch.

Vicrkum Digwa skazany na dożywocie

28 maja ława przysięgłych uznała 23-letniego Vickruma Digwę winnym zabójstwa. Oskarżyciele stwierdzili, że wymyślił "nikczemne kłamstwo", aby uniknąć więzienia - podaje BBC. 1 czerwca sąd orzekł dożywocie. Po 21 latach będzie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe.

- Twoje działania wywołały napięcia rasowe w Southampton i w całym kraju, przez co wielu sikhów zaczęło obawiać się o swoje bezpieczeństwo - zwrócił się do skazanego sędzia. Dodał, że "okrył swoją rodzinę i religię hańbą".

Podkreślił, że ofiara zabójstwa była bezbronna. - Jestem pewien, że Henry nie powiedział nic rasistowskiego - zaznaczył sędzia William Mousley. Uzupełnił, że takie oskarżenia pojawiły się jedynie ze strony napastnika i nie potwierdziły tego inne zeznania. Dodał, że wykazał się "bezdusznym lekceważeniem" wobec ofiary, filmując całe zajście już po tym, gdy ugodził Nowaka nożem.

- Oskarżony to człowiek z doświadczeniem w posługiwaniu się bronią, który trenował z nią, spał w pokoju, a w momencie ataku miał przy sobie broń gotową do użycia - mówił prokurator Nicholas Lobbenberg.

Podczas rozprawy sędzia przekazał, że choć praktykujący sikhowie mają prawo do noszenia w miejscach publicznych ostrego przedmiotu, to "ten przywilej niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność".

Przemawiając przed sądem, ojciec zmarłego 18-latka, Mark, powiedział, że jego syn "nie umarł z godnością". "Henry był najwspanialszym, najzabawniejszym, najprzystojniejszym, najżyczliwszym i najmądrzejszym chłopcem. Rozświetlał każdy pokój, do którego wchodził" - opisywała go jego siostra, Olivia. - Żaden wyrok nie przywróci Henry'emu życia - powiedziała rodzina ofiary na schodach sądu po ogłoszeniu wyroku.

Śledztwo w policji po śmierci 18-latka

Policja przeprosiła za błędną ocenę sytuacji, a zachowanie funkcjonariuszy objęto dochodzeniem Niezależnego Biura ds. Postępowania Policji (IOPC).

- To tragedia, że ​​funkcjonariusze nie od razu zrozumieli, co stało się z Henrym - powiedział BBC Robert France, zastępca komendanta głównego policji Hampshire i Wyspy Wight.

- Przykro mi, że został skuty kajdankami i aresztowany, a w trakcie tego stracił przytomność. Nie chcę ukrywać faktów. Chcę, żeby ludzie poznali je w pełni - dodał. Przekazał też, że funkcjonariusze, którzy podjęli się ratowania mu życia podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, to ci sami, którzy rozmawiali z Henrym od początku. - Nie mam wątpliwości co do tego, jak duży wpływ to miało na nich - komentował.

- To była stresująca sytuacja, ale popełniono błędy, które muszą zostać ujawnione. Moim zadaniem nie jest bronienie policji, ale zapewnienie, że policja robi to, co powinna - powiedziała komisarz ds. policji i przestępczości Hampshire i Wyspy Wight (PCC) Donna Jones.

Dziś w brytyjskim Parlamencie wyjaśniane będą szczegóły tej interwencji, które przedstawi minister ds. policji i bezpieczeństwa - informuje Maciej Woroch.