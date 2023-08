Jest dożywocie dla pielęgniarki. "To była okrutna, wykalkulowana i cyniczna seria zabójstw dzieci"

- To była okrutna, wykalkulowana i cyniczna seria zabójstw dzieci, w której padły ofiarą najmniejsze i najbardziej bezbronne z nich - ocenił w poniedziałek sędzia James Goss. - Wykreowałaś sytuacje, w których ich zapaści i przyczyny tych zapaści nie wydawały się oczywiste. (Następnie) sprawdzałaś co u rodziców (zamordowanych dzieci - red.) - dodał, zwracając się bezpośrednio do nieobecnej na sali Letby. - Nie ma tu okoliczności łagodzących... przestępstwa te są wystarczająco poważne, by wymagać dożywotniego pozbawienia wolności - kontynuował sędzia.