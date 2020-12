Kierowcom na Wyspach puszczają nerwy. Reuters: przepychanki z policją w Dover

Wściekli kierowcy ciężarówek, którzy utknęli na drogach dojazdowych do Dover i w samym porcie, w środowy poranek starli się z policją - pisze agencja Reutera. Francja zamknęła w poniedziałek granice z Wielką Brytanią po wykryciu tam mutacji koronawirusa, uniemożliwiając powrót na kontynent tysiącom kierowców z całej Europy. Oczekiwanie może potrwać jeszcze co najmniej kilka dni.

O północy z wtorku na środę Francja częściowo przywróciła możliwość wjazdu na swoje terytorium z Wielkiej Brytanii . To efekt porozumienia, zawartego przez rządy w Paryżu i Londynie. Zgodnie z nim brytyjskie władze będą przeprowadzać testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 u osób mających wjechać do Francji.

Porozumienie dotyczy zarówno osób przebywających w prywatnej podróży jak i wykonujących pracę - a więc również kierowców tirów. Jak zaznacza agencja Reutera - w tej chwili na Wyspach znajdują się ich tysiące i pochodzą z bardzo wielu krajów kontynentu. Wiadomo, że część z nich nie wróci już na święta do domów. Będzie to dotyczyć również części kierowców z Polski.

Sfrustrowani kierowcy starli się z policją

Choć porozumienie dające nadzieję na przywrócenie płynności m.in. w porcie w Dover zostało podpisane, w środę rano na ulicach wokół portu doszło do krótkotrwałych przepychanek grupy kierowców z policją - pisze Reuters.

Protest zaczął się przed świtem, od trąbienia i używania długich świateł przez oczekujących na wjazd do Francji. Równocześnie wielu innych kierowców tirów zebrało się w kilku miejscach na ulicach wokół portu, by "dać upust frustracji". Kwestionowali decyzje urzędników i działania policji - pisze agencja.

Jak zaznacza Reuters, tysiące kierowców ciężarówek utknęło w Dover, nie mając odpowiednich warunków sanitarnych i dostępu do ciepłych posiłków.

We wtorek wieczorem wokół portu w ogromnych kolejkach do wjazdu na kontynent czekało około trzech tysięcy kierowców tirów. Z Wysp Brytyjskich - przebywając w Dover - można się wydostać na pokładzie promów lub tunelem pod kanałem La Manche.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, władze brytyjskie będą przeprowadzać testy u kierowców ciężarówek mających wjechać do Francji, a w przypadku potwierdzenia u nich obecności wirusa, będą musieli się izolować przez 10 dni. Władze brytyjskie zapewnią im zakwaterowanie. Analogicznie - w przypadku kierowców mających wjechać do Wielkiej Brytanii, odpowiedzialna za to będzie Francja.