"Ogromna operacja logistyczna w Kent". Port w Dover wydał oświadczenie

Port w Dover w Wielkiej Brytanii, gdzie utknęły tysiące kierowców ciężarówek z całej Europy nie mogących wjechać na kontynent, wydał oświadczenie, w którym przekazał, że pozostanie otwarty, by pomóc "uwięzionym". Władze portu dziękują wszystkim pracownikom, którzy "zrezygnowali z czasu z rodziną", by pomóc uwięzionym kierowcom.

W Dover, na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20, na dawnym lotnisku Manston oraz w innych miejscach hrabstwa Kent w kolejkach stoi kilka tysięcy ciężarówek. Wiele z nich jest kierowane przez Polaków.

Sytuacja w Dover to skutek niedzielnej decyzji władz Francji, które na 48 godzin zamknęły możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową mutacją koronawirusa. Wprawdzie od środy przeprawa przez kanał La Manche znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa i rozładowanie korków jest niezwykle trudne.

Tysiące kierowców - w tym Polacy - nie wróciło do rodzin na święta.

W środę wysłannik "Faktów TVN" Maciej Woroch mówił o emocjach towarzyszących kierowcom ciężarówek w Dover. - Do nich właśnie dociera wiadomość, że ze świąt z bliskimi w domu to już od pewnego czasu są nici, a teraz poważnym problemem może być dotarcie tam przed Nowym Rokiem - tłumaczył.

Woroch zauważył, że brytyjscy urzędnicy obiecywali rozładowanie kolejek w Dover w ciągu kilku dni, jednak jak wynikało z nieoficjalnych rozmów korespondenta z pracownikami portu w Dover, nawet szybkie testowanie rozpoczęte w środę mogło niewiele dać, bo "istnieje przecież rozkład połączeń promowych". - Ten rozkład zakłada zakończenie tych połączeń 24 grudnia o 14 i wznowienie ich 27 grudnia, bo 25 i 26 grudnia w porcie mają wolne i przeprawa jest nieczynna - mówił dzień przed Wigilią wysłannik "Faktów".

Sytuacja w porcie w Dover. Relacja korespondenta "Faktów TVN" Macieja Worocha TVN24

Port wydaje oświadczenie. "Święta Bożego Narodzenia to czas dawania"

W Wigilię późnym wieczorem port w Dover wydał oświadczenie, w którym przekazano, że pozostanie on otwarty w kolejnych dniach.

"W tym szczególnym momencie roku, kiedy wszyscy chcemy być blisko naszych rodzin, Port Dover pragnie podziękować wszystkim, którzy poświęcą czas z rodzinami, aby utrzymać ogromną operację logistyczną w Kent, która pozwoli kierowcom wracać przez cały okres świąteczny do domów do swoich bliskich" - czytamy.

"Święta Bożego Narodzenia to czas dawania, a rezygnacja ze spędzania czasu z rodzinami, aby pomóc w ponownym dołączeniu do bliskich tym, którzy są daleko od nich, to szczególny prezent. Dziękujemy również wszystkim agencjom, organizacjom charytatywnym, które nadal odgrywają istotną rolę w opiece nad kierowcami oraz naszej społeczności, która została tak bardzo dotknięta tą sytuacją" - oświadczono.

Poinformowano, że dzięki współpracy z portami we Francji, operatorami promów i służbami granicznymi port Dover pozostanie otwarty przez całe Boże Narodzenie. "Port nie zostanie zamknięty i będzie nadal działał, ponieważ kontynuujemy pracę, aby wszyscy mogli wyruszyć w drogę, oraz aby port, miasto Dover i cała społeczność mogły wrócić do normalności tak szybko, jak to możliwe".

"Dziękujemy wam wszystkim" - tymi słowami zakończono oświadczenie portu w Dover.

Polscy medycy w Dover. W środku nocy zaczęli pracę, pomagają kierowcom

W czwartek wieczorem grupa 37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych przyleciała na londyńskie lotnisko Gatwick, po czym udała się do Dover. Medycy pozostaną tam do piątku rano, po czym zmieni ich grupa żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. "Personel medyczny, który przyleciał z Polski już pracuje. Mamy nadzieję, że dzięki zoptymalizowaniu procedur uda się przetestować jak najwięcej osób. Warto podkreślić, że polscy medycy przylecieli pomóc brytyjskim i francuskim kolegom i testują nie tylko polskich kierowców, lecz wszystkich, choć w praktyce wielka liczba tych, którzy tu są, to Polacy" - powiedział konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek.

Polska ambasada w Londynie zamieściła w mediach społecznościowych praktyczne wskazówki dla kierowców na temat procedur podczas testowania. Odbywa się ono w kabinie kierowcy, a kierowcy nie powinni wychodzić z samochodów podczas testu, chyba że zostaną o to poproszeni przez służby medyczne lub policję. Kierowcy, którzy uzyskają negatywny wynik testu, pokazują go policjantowi na parkingu, by móc wyjechać w stronę portu/Eurotunelu. Wynik należy okazać francuskiej straży granicznej przed wjazdem na prom/pociąg.

W związku z trudną sytuacją w Dover ambasada uruchomiła dwa specjalne całodobowe numery telefoniczne dla osób chcących uzyskać informację lub pomoc: +447825724104 (infolinia ambasady) oraz +442030789618 (infolinia centrum informacji konsularnej).

