"Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do naszego kraju". Rząd wyśle polskich medyków do Dover

W Dover, na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20, na dawnym lotnisku Manston oraz w innych miejscach hrabstwa Kent w kolejkach stoi kilka tysięcy ciężarówek, z czego znaczna część jest kierowana przez Polaków. W związku z trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się polscy kierowcy, pomagają im zarówno służby konsularne, jak i organizacje polonijne oraz wiele osób prywatnych, które zawożą jedzenie, wodę czy artykuły higieniczne.

"Nieustannie pracujemy nad rozwiązaniem problemów kierowców w Dover"

Rzecznik rządu Piotr Mueller przekazał na Twitterze, że pomocy kierowcom czekającym na granicy udzielą polscy medycy. "Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego, który jest w kontakcie z prezydentem Francji [Emmanuelem Macronem], premierem Wielkiej Brytanii [Borisem Johnsonem] oraz przewodniczącym Rady Europejskiej [Charles'em Michelem] i przewodniczącą Komisji Europejskiej [Ursulą von der Leyen] jeszcze dziś poleci do Wielkiej Brytanii grupa polskich medyków. Chcemy zapewnić opiekę dla pracowników polskich firm transportowych" - poinformował Mueller.

"Nasz personel medyczny zapewni szybszą realizację testów dla przekraczających granicę między Wielką Brytanią i Francją. Polskie państwo nie zostawi nikogo bez opieki. Kierowcy muszą bezpiecznie wrócić do naszego kraju" - wyjaśnił w kolejnym wpisie.

Pierwsi kierowcy już we Francji

Nowa mutacja koronawirusa i zamknięta granica z Francją

Sytuacja w Dover to skutek niedzielnej decyzji władz Francji, które na 48 godzin zamknęły możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową mutacją koronawirusa. Wprawdzie od środy przeprawa przez La Manche znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a rozładowanie korków zajmie co najmniej kilka dni.