"Zabrakło TIR-ów". Polacy wykonali w nocy ponad tysiąc testów dla kierowców. Do Anglii leci druga zmiana

Najpierw grupa 37 lekarzy, ratowników, pielęgniarek i diagnostów, a teraz 60 wojskowych medyków. Tak wygląda druga zmiana nadzwyczajnej misji polskich służb w Dover w Wielkiej Brytanii. Od poniedziałku tysiące kierowców jest tam uwięzionych i czeka na możliwość powrotu na kontynent. Polacy przylecieli, by testować ich na obecność koronawirusa, bo negatywny wynik testu na SARS-CoV-2 to warunek ich wpuszczenia na promy do Francji.

W czwartek wieczorem grupa 37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych przyleciała na londyńskie lotnisko Gatwick, po czym udała się do Dover. Medycy byli tam do piątku rano. Jak przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, w nocy wykonali oni 1260 testów. "Jesteście wielcy! Dziękujemy!" - dodał.

Wkrótce cywilnych medyków zmieni grupa wojskowych.

W bożonarodzeniowy poranek wylecieli oni z lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny na pokładzie samolotu CASA-295 z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego z Krakowa.

"Medycy będą przeprowadzać testy na obecność koronawirusa polskim kierowcom ciężarówek, którzy utknęli na granicy. Żołnierze wiozą również środki ochrony osobistej. Łącznie na pokładzie wojskowej CASY znajduje się 60 medyków" - poinformowano w komunikacie Wydziału Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Marek Pietrzak przekazał w oddzielnym oświadczeniu, że wśród personelu, który wyleciał już do Wielkiej Brytanii jest 20 żołnierzy WOT delegowanych z 12 Wielkopolskiej Brygady OT. Pozostali to żołnierze Wojsk Lądowych i Specjalnych. "Żołnierze zabrali ze sobą testy antygenowe, żywność i środki ochrony osobistej. Skład grupy misyjnej tworzą ratownicy medyczni, żołnierze z kompetencjami do pobierania wymazów oraz kierowcy" - przekazał płk Pietrzak.

Z lotniska Poznań-Krzesiny w piątkowe przedpołudnie wyleciała do Wielkiej Brytanii grupa zadaniowa polskich żołnierzy DWOT

Operacja wsparcia Polaków na Wyspach Brytyjskich nosi nazwę ZUMBACH – na pamiątkę Jana Zumbacha, pilota Dywizjonu 303.

"Zadaniem polskich żołnierzy będzie, we współdziałaniu z polskimi służbami konsularnymi, udzielenie wsparcia brytyjskim służbom granicznym i medycznym w zakresie zabezpieczenia logistycznego w żywność i wodę oraz badań na obecność koronawirusa kierowców oczekujących na odprawę graniczną w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Realizacja powyższych działań została uzgodniona pomiędzy ministerstwami obrony narodowej obu państw" - czytamy też w komunikacie WOT.

Operacja ma się zakończyć 27 grudnia, ale w razie potrzeby możliwe jest jej przedłużenie o dwie doby.

Polscy medycy testowali w nocy kierowców

Polscy medycy są w Anglii od czwartkowego popołudnia. Pojawili się tam w 37-osobowej grupie i w nocy z 24 na 25 grudnia testowali już kierowców ciężarówek.

"Personel medyczny, który przyleciał z Polski już pracuje. Mamy nadzieję, że dzięki zoptymalizowaniu procedur uda się przetestować jak najwięcej osób. Warto podkreślić, że polscy medycy przylecieli pomóc brytyjskim i francuskim kolegom i testują nie tylko polskich kierowców, lecz wszystkich, choć w praktyce wielka liczba tych, którzy tu są, to Polacy" - informował 25 grudnia nad ranem konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek.

Testy w kabinach. W przypadku pozytywnego wyniku brak kosztów związanych z kwarantanną

Polska ambasada w Londynie zamieściła w mediach społecznościowych praktyczne wskazówki dla kierowców na temat procedur podczas testowania. Odbywa się ono w kabinie kierowcy, a kierowcy nie powinni wychodzić z samochodów podczas testu, chyba że zostaną o to poproszeni przez służby medyczne lub policję. Kierowcy, którzy uzyskają negatywny wynik testu, pokazują go policjantowi na parkingu, by móc wyjechać w stronę portu/Eurotunelu. Wynik należy okazać francuskiej straży granicznej przed wjazdem na prom/pociąg.

Ambasada przypomina, że kierowcy z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa nie będą musieli pokrywać kosztów związanych z odbyciem kwarantanny, która będzie miała miejsce w hotelu Holiday Inn w Rochester. W przypadku pozytywnego wyniku testu kierowca pojedzie na parking hotelu, gdzie zostawi swoją ciężarówkę, zaś właściciel ciężarówki zdecyduje, czy odbierze pojazd podczas okresu odbycia kwarantanny przez kierowcę. Jeśli tak, to firma jest odpowiedzialna za dezynfekcję pojazdu.

Tysiące ciężarówek utknęło na brytyjsko-unijnej granicy PAP/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Do Wielkiej Brytanii udali się także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W czwartek wieczorem minister obrony Mariusz Błaszczak napisał na Twitterze, że terytorialsi będą przeprowadzać testy na obecność COVID-19. Jak dodał, żołnierze także dostarczą kierowcom żywność i napoje.

Tysiące ciężarówek w kolejce

W Dover, na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20, na dawnym lotnisku Manston oraz w innych miejscach hrabstwa Kent w kolejkach stoi kilka tysięcy ciężarówek, z czego znaczna część jest kierowana przez Polaków.

Sytuacja w Dover to skutek niedzielnej decyzji władz Francji, które na 48 godzin zamknęły możliwość wjazdu z Wielkiej Brytanii w związku z rozprzestrzeniającą się tam nową mutacją koronawirusa. Wprawdzie od środy przeprawa przez La Manche znów jest możliwa, ale konieczny do tego jest negatywny wynik testu na obecność koronawirusa, a rozładowanie korków zajmie co najmniej kilka dni.

Ciężarówki w Dover PAP/EPA/ANDY RAIN

W związku z trudną sytuacją w Dover ambasada uruchomiła dwa specjalne całodobowe numery telefoniczne dla osób chcących uzyskać informację lub pomoc: +447825724104 (infolinia ambasady) oraz +442030789618 (infolinia centrum informacji konsularnej).

Autor:ads, pp/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl