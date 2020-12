Operacja "Zumbach" w Dover. Polscy żołnierze testują kierowców

Polacy wspierają brytyjskich lekarzy oraz żołnierzy w dwóch spośród trzech miejsc, w których wykonywane są testy - przy wjeździe do portu w Dover oraz na prowadzącej do tego miasta autostradzie M20. Do Wielkiej Brytanii przyleciało 20 żołnierzy z 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz kilkunastu żołnierzy z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Polscy wojskowi w Dover

Jak podkreślił dowódca polskich wojskowych, major Norbert Garbacz, wszyscy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zgłosili się do wyjazdu na ochotnika. Do dyspozycji mają kilkanaście tysięcy testów na obecność koronawirusa. - Działamy w trybie 24-godzinnym, mamy sześć zespołów wymazowych - w dwóch miejscach po trzy zespoły. Jeszcze nie mamy informacji ile tych wymazów wykonano do tej pory, bo pierwsza zmiana jeszcze nie zakończyła pracy, ale myślę, że będzie to około 100-150 wymazów na zmianę w każdym z punktów - mówi major Garbacz.