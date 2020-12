"My jesteśmy świąteczni zakładnicy. Rodzina, dziewczyna, wszyscy pytają, co się dzieje"

To wyjątkowo ponure święta dla tysięcy kierowców ciężarówek, którzy utknęli na granicy Wielkiej Brytanii i chcą z Dover dostać się do Unii Europejskiej. Francja wstrzymała ruch na granicy, bo na Wyspach pojawiła się groźna odmiana koronawirusa. Z czasem zgodziła się wpuścić kierowców, którzy będą mieli negatywny test na obecność wirusa, ale to niewiele zmienia. Tysiące z nich nie wrócą na święta do domów w całej Europie.

Na granicy cierpliwości

W brytyjskim porcie Dover i na drogach do niego prowadzących utknęło kilka tysięcy kierowców ciężarówek, w tym wielu Polaków. Na miejscu w Dover rozmawiał z nimi brytyjski korespondent "Faktów" TVN. - My jesteśmy, jak można zacytować, świąteczni zakładnicy – mówi jeden z tirowców. Niektórzy w tym gigantycznym korku stoją już trzecią dobę. - Rodzina, dziewczyna, wszyscy pytają, co się dzieje. A my nie mamy nawet żadnych informacji, co się dalej stanie – mówi Patryk Koluch, kierowca ciężarówki. Przede wszystkim nie mają też ciepłego jedzenia i dostępu do sanitariatów. Parking w porcie nie jest w stanie pomieścić już kolejnych ciężarówek. - To, co się dzieje, żeby ludzie tutaj po kilkadziesiąt godzin stali bez toalety, bez jedzenia, bez picia, to jest totalne lekceważenie – stwierdza Adam Ciechański, kierowca ciężarówki. Suchy prowiant i wodę dla uwięzionych w porcie kierowców pierwsi zorganizowali rumuńscy wolontariusze. Po południu, jak w mediach społecznościowych zapewnia polska placówka dyplomatyczna, z Londynu na miejsce wyjechali z żywnością polscy konsulowie. - Półlitrową wodę dostałem. A stoję tu już 60 godzin – relacjonuje jeden z kierowców.