Dotkliwa porażka rządzącej Partii Konserwatywnej w wyborach lokalnych w Anglii

Do północy z piątku na sobotę czasu polskiego ogłoszono wyniki z 228 spośród 230 jednostek samorządu terytorialnego, w których odbywały się czwartkowe wybory, ale brak rezultatów z dwóch ostatnich nie zmienia ogólnego obrazu.

Będący główną partią opozycyjną laburzyści zdobyli 2662 mandatów, co oznacza zysk netto 532, zaś Liberalni Demokraci uzyskali ich 1613 - o 409 więcej niż mieli do tej pory.

Zagrożona pozycja Sunaka

Jednym względnym pocieszeniem dla rządzącego od 13 lat ugrupowania jest to, że według przedstawionej przez stację Sky News symulacji, gdyby takie wyniki powtórzyły się podczas najbliższych wyborów do Izby Gmin, Partia Pracy - wbrew temu co mówi jej lider Keir Starmer - nie zdobyłaby bezwzględniej większości.