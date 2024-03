Były prezydent USA Donald Trump został zobowiązany do zapłaty ponad 600 tysięcy funtów kosztów sądowych firmie byłego agenta brytyjskiej M16 Christophera Steele'a, autora dossier na temat domniemanych "kompromatów", jakie na amerykańskiego polityka mieli posiadać Rosjanie.

Kompromitujące relacje Trumpa z Kremlem

Materiały te miały później służyć Rosjanom do wywierania wpływu na Trumpa. Dossier, jak zaznaczał Steele, były szef działu brytyjskiej Tajnej Służby Wywiadowczej M16 do spraw Rosji, zawierało wiele niezweryfikowanych informacji i nie było przeznaczone do publikacji, tym niemniej wyciekło i na początku 2017 roku, tuż przed zaprzysiężeniem Trumpa na urząd prezydenta, zostało opublikowane przez serwis BuzzFeed News.