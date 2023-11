Gdy był premierem Anglicy zdecydowali o brexicie. Teraz będzie szefem MSZ

Powrót do polityki byłego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona to z kilku powodów sensacja. Przez siedem lat nie zajmował się czynnie polityką. Teraz obejmie stanowisko ministra, choć przed laty kierował pracami rządu.

Cameron był premierem Wielkiej Brytanii

Cameron został premierem w maju 2010 roku po poprowadzeniu Partii Konserwatywnej - po 13 latach w opozycji - do wygranej w wyborach do Izby Gmin. Ustąpił ze stanowiska w lipcu 2016 roku, niespełna trzy tygodnie po referendum w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a we wrześniu 2016 roku zrezygnował także z mandatu poselskiego.