Czy na głowę Kamili będzie włożona budząca kontrowersje korona królowej matki?

Diament Koh-i-Noor - dlaczego budzi kontrowersje

Brytyjczycy nie są tego świadomi

- Koh-i-Noor symbolizował więź monarchii z przeszłością, która była barbarzyńska i eksploatacyjna, klejnot musi zostać zwrócony Indiom w ramach rekompensaty - uznał w rozmowie z "Washington Post" Rakesh Sinha z rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej. Według niego, jeśli Koh-i-Noor znajdzie się w koronie Kamili, pokaże to, że "Brytyjczycy i rząd brytyjski kontynuują dziedzictwo swojego kolonializmu". - To eksponowanie grabieży i eksploatacji Indii. Najbardziej godne ubolewania jest to, że (Brytyjczycy - przyp. red.) nie są gotowi krytycznie spojrzeć na swoją przeszłość i pokazują skradziony klejnot jako element swojej władzy - stwierdził.

Oprócz Indii prawa do klejnotu roszczą sobie też Pakistan, Bangladesz i Afganistan. Wielu Brytyjczyków ma jednak nie zdawać sobie z tego sprawy. - Częściowo wynika to z niedostatecznego poziomu nauczania w szkołach o Imperium Brytyjskim - twierdzi William Dalrymple, współautor książki "Koh-i-Noor: The History of the World’s Most Infamous Diamond". - (Brytyjscy uczniowie - red.) uczą się o imperium rzymskim i innych imperiach, ale nie o Imperium Brytyjskim. Im Koh-i-Noor kojarzy się zazwyczaj z miejscową indyjską restauracją albo marką ołówków, ewentualnie z wycieczką do Tower of London - wskazał.