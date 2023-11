Cztery osoby oskarżono o kradzież sedesu ze złota z pałacu, w którym urodził się Churchill

Kradzież złotego sedesu

Sedes był początkowo wystawiony w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, a we wrześniu 2019 r. przeniesiono go do Pałacu Blenheim, gdzie stanowił element wystawy dzieł Cattelana. Ale 14 września 2019 r. został stamtąd skradziony - i to mimo że był podłączony do kanalizacji, co zresztą spowodowało zalanie części pałacu.