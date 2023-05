Od lat budził niepokój mieszkańców. Policja aresztowała "człowieka w lateksie"

czytaj dalej

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 440 dni. Resort obrony USA poinformował we wtorek, że przekaże Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej wartości 1,2 miliarda dolarów, przeznaczony m.in. na wzmocnienie obrony powietrznej i zaopatrzenie artylerii w amunicję. Kijów otrzyma też artylerię, rakiety i pomoc w obrazowaniu satelitarnym. Będzie to już 38. pakiet pomocy wojskowej USA dla Ukrainy, co oznacza, że całkowita wartość amerykańskiego wsparcia dla Kijowa wyniesie prawie 37 mld dolarów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.