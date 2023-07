Media: córka słynnego weterana wykorzystała jego dobre imię, by wybudować sobie SPA

Kapitan Tom Moore zyskał sławę w 2020 roku, gdy stał się w Wielkiej Brytanii symbolem nadziei podczas epidemii COVID-19 . Stuletni weteran drugiej wojny światowej, poruszając się przy pomocy chodzika na kółkach, przeszedł wówczas 100 liczących 25 metrów okrążeń wokół domu. Zebrał przy tym 32,8 mln funtów (równowartość ok. 170 mln złotych), co jest największą sumą, jaka kiedykolwiek została zebrana przez stronę JustGiving.

SPA w imieniu weterana

Na fali popularności kapitana w czerwcu 2020 roku założona została fundacja charytatywna nosząca jego imię. Kpt. Tom Moore zmarł na początku 2021 roku, a The Captain Tom Foundation zaczęła wówczas być kierowana przez jego rodzinę. We wtorek brytyjskie media poinformowały, że córka zmarłego kapitana - Hannah Ingram-Moore i jej mąż Colin - wykorzystali dobre imię fundacji do budowy SPA na terenie posiadłości, w której na co dzień mieszkają. Para w 2021 roku miała złożyć wniosek o pozwolenie na budowę budynku w kształcie litery "L", który miał służyć jako biuro fundacji. Budowa została wtedy zatwierdzona przez odpowiedni urząd, ale miejscowi twierdzą, że budynek w takim kształcie nigdy nie powstał. Zamiast tego na posiadłości małżeństwa stanął domek basenowy w kształcie litery C z przebieralniami, prysznicami i toaletami.