Ciało zaginionej Polki w plastikowych workach. Przedstawiono wyniki badań

W 2009 roku 29-letnia wówczas Izabela Zabłocka przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Przez rok mieszkała w mieście Derby, jednak w 2010 roku rodzina straciła z nią kontakt, a kobiety nikt więcej nie widział. Polka przez 15 kolejnych lat uważana była za zaginioną. Do sprawy wrócono w 2025 roku, kiedy znaleziono jej ciało.
Jak poinformowano w sądzie w poniedziałek, ciało Zabłockiej znaleziono w pięciu plastikowych workach. Na jej szkielecie stwierdzono obrażenia, które miały zostać zadane na długo przed jej śmiercią, jak również takie, które mogły być przyczyną jej zgonu.
Gaille MacKinnon, antropolog sądowa, powiedziała przed sądem, że podczas laboratoryjnego badania ciała wszystkie szczątki w workach poddano procesowi przesiewania w celu wydobycia kolejnych kości. Prokurator Gordon Aspden KC poinformował z kolei sąd, że "brakowało pewnej liczby kości", których nie odnaleziono w grobie ani w procesie przesiewania. Jak wyjaśnił ławnikom, środowisko pochówku może kości "bardzo uszkodzić".
Oskarżona 40-letnia kobieta
W 2025 roku brytyjska policja wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa Zabłockiej. 1 czerwca w jednym z przydomowych ogrodów w dzielnicy Normanton w Derby znalezione zostały zakopane ludzkie szczątki.
O tym, że Zabłocka jest tam pochowana, poinformowała policję mailem jej była partnerka, 40-letnia Anna P. 6 czerwca ubiegłego roku została ona postawiona w stan oskarżenia.
Zarzucono jej morderstwo, uniemożliwienie legalnego pochówku oraz utrudnianie śledztwa. Kobieta zaprzecza, że zamordowała Zabłocką. Sprawa toczy się przed sądem w Derby.
Autorka/Autor: mart//az
Źródło: BBC
Źródło zdjęcia głównego: Richard M Lee / Shutterstock.com