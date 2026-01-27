Ciało zaginionej Polki w plastikowych workach. Przedstawiono wyniki badań

Interwencja brytyjskiej policji (Wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 2009 roku 29-letnia wówczas Izabela Zabłocka przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii. Przez rok mieszkała w mieście Derby, jednak w 2010 roku rodzina straciła z nią kontakt, a kobiety nikt więcej nie widział. Polka przez 15 kolejnych lat uważana była za zaginioną. Do sprawy wrócono w 2025 roku, kiedy znaleziono jej ciało.

Jak poinformowano w sądzie w poniedziałek, ciało Zabłockiej znaleziono w pięciu plastikowych workach. Na jej szkielecie stwierdzono obrażenia, które miały zostać zadane na długo przed jej śmiercią, jak również takie, które mogły być przyczyną jej zgonu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Przełom w sprawie zaginionej Polki. Zarzuty i seria zatrzymań w Wielkiej Brytanii

Gaille MacKinnon, antropolog sądowa, powiedziała przed sądem, że podczas laboratoryjnego badania ciała wszystkie szczątki w workach poddano procesowi przesiewania w celu wydobycia kolejnych kości. Prokurator Gordon Aspden KC poinformował z kolei sąd, że "brakowało pewnej liczby kości", których nie odnaleziono w grobie ani w procesie przesiewania. Jak wyjaśnił ławnikom, środowisko pochówku może kości "bardzo uszkodzić".

Oskarżona 40-letnia kobieta

W 2025 roku brytyjska policja wszczęła dochodzenie w sprawie morderstwa Zabłockiej. 1 czerwca w jednym z przydomowych ogrodów w dzielnicy Normanton w Derby znalezione zostały zakopane ludzkie szczątki.

O tym, że Zabłocka jest tam pochowana, poinformowała policję mailem jej była partnerka, 40-letnia Anna P. 6 czerwca ubiegłego roku została ona postawiona w stan oskarżenia.

Zarzucono jej morderstwo, uniemożliwienie legalnego pochówku oraz utrudnianie śledztwa. Kobieta zaprzecza, że zamordowała Zabłocką. Sprawa toczy się przed sądem w Derby.

OGLĄDAJ: TVN24 HD