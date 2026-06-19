Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ciało w podwoziu samolotu. Policja bada sprawę

|
shutterstock_2251794877
Lotnisko Gatwick, Wielka Brytania
Źródło wideo: Reuters Archiwum
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W podwoziu samolotu pasażerskiego na lotnisku Gatwick w pobliżu Londynu znaleziono ciało mężczyzny - poinformował rzecznik portu lotniczego. Maszyna linii Air Arabia przyleciała z Tangeru w Maroku.

Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek - informuje portal BBC. Rzecznik lotniska potwierdził, że znaleziono ludzkie zwłoki. - Łączymy się w bólu ze wszystkimi, których dotyczy ta sprawa - cytują go media na Wyspach.

Policja hrabstwa Essex przekazała, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Organy ścigania nie ujawniły tożsamości zmarłej osoby. Według tabloidu "The Sun" ciało znaleźli pracownicy zajmujący się rozładunkiem. - Wszyscy są załamani, że ktoś może być na tyle zdesperowany, że ryzykuje życie w ten sposób - powiedziało anonimowe źródło gazety.

Zwłoki w podwoziu samolotu. Kolejny taki przypadek

Do podobnych zdarzeń dochodziło już w przeszłości. W grudniu 2022 roku na lotnisku Gatwick znaleziono ludzkie zwłoki w podwoziu samolotu, który przyleciał z Gambii. W sierpniu 2012 roku ciało martwego mężczyzny znaleziono w maszynie lecącej z Kapsztadu.

Jeden z głośniejszych przypadków miał miejsce miesiąc później, kiedy mocno poturbowane ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono na dachu samochodu zaparkowanego przy jednej z ulic na przedmieściach brytyjskiej stolicy. Szybko ustalono, że spadł na pojazd z wysokości około kilometra. Dochodzenie wykazało, że mężczyzna próbował dostać się z Angoli do Wielkiej Brytanii bez biletu, również ukrywając się w podwoziu. Śledczy pół roku po tragedii przekazali, że zmarły prawdopodobnie nie wziął pod uwagę, iż na wysokości przelotowej 10 kilometrów, w komorze podwozia panuje temperatura około - 40 st. C, a osoba nieprzygotowana szybko straci przytomność z powodu braku tlenu. Gdy samolot zaczął wysuwać podwozie zbliżając się do lotniska Heathrow, bezwładne ciało nieprzytomnego lub martwego już mężczyzny spadło na ziemię.

Redagował AM

Źródło: BBC, Metro, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
News Michalskiego
Klin ciepła oraz prognozowana temperatura maksymalna pod koniec czerwca
Jakie będzie lato? Rosyjski model pokazuje coś niepokojącego
Arleta Unton-Pyziołek
Dawid Kacprzyk jest radnym
Zadzwonił i "osobiście kazał mu rzucić legitymacją partyjną"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
Udostępnij:
Tagi:
lotniskosamolotyWielka Brytania
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Gorzów Wielkopolski
Urodziny TVN24 w Gorzowie Wielkopolskim. Taka będzie pogoda
METEO
Pociski kalibru 155 mm zaprezentowane podczas uroczystego podpisania kolejnych umów finansowanych z programu SAFE
"Brukselski SAFE" czy "niemiecki kredyt"? Czego nam nie mówią
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
Superkomórka po godzinie 14
Superkomórka burzowa nad Polską. Radar i mapa opadów
METEO
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Kredyty hipoteczne w USA poniżej ostatniego szczytu. Fed trzyma rynek w napięciu
BIZNES
burza blyskawica piorun shutterstock_1143857900
Gdzie jest burza? Pogoda mocno się pogarsza w tej części kraju
METEO
2
Kopalnia Wujek może zyskać nowe życie. Wyjątkowe laboratorium
Polska
Zderzenie busa i motocyklisty w miejscowości Goławin
Motocyklista zderzył się z busem. Droga krajowej zablokowana
WARSZAWA
Samolot wylądował do góry nogami
Samolot koziołkował podczas lądowania
Podkarpackie
Ktoś zgubił pieniądze w pociągu drugiej linii metra
Rozsypana gotówka na siedzeniu w metrze
WARSZAWA
Pożar ciężarówki na drodze w okolicach Duninowa (Pomorskie)
Pożar ciężarówki. Akcja gaśnicza na drodze
Trójmiasto
Giorgia Meloni, Narendra Modi i Donald Trump na szczycie G7
"Błagała mnie". Minister odwołuje wizytę po słowach Trumpa
Świat
imageTitle
Cristiano Ronaldo wezwany do tablicy. "Drużyna lepsza bez niego"
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Porozumienie USA-Iran. Dziesiątki statków przepłynęły cieśninę
BIZNES
Policjanci zatrzymali kierowcę przewozu osób
Miał cofnięte prawo jazdy, woził pasażerów. Zarzut dla kierowcy
WARSZAWA
Ksiądz (zdjęcie ilustracyjne)
Ksiądz miał molestować chłopców. "Wytypowano 16 pokrzywdzonych"
Trójmiasto
Wagon kolejowy (zdjęcie ilustracyjne)
W wagonie znaleziono nadajnik GPS. Wiadomo, jaką trasę pokonał
Poznań
zloto shutterstock_1917921278
Coraz bliżej celu. NBP kupuje setki ton złota
BIZNES
Pete Hegseth
Ognisko grypy w bazie wojskowej. Po decyzji Pete'a Hegsetha
Świat
Boisko w łódzkim parku porosły chwasty
Bramki w dżungli chwastów. Tak wygląda inwestycja za ponad 320 tysięcy złotych
Piotr Krysztofiak
Robotnicy Zakładów im. Stalina podjęli pod hasłem "Chleba i wolności" strajk generalny
Używali znanego hasła, żeby pomagać. Sprawą zajmie się sąd
Poznań
Po lądowaniu strażacy zabezpieczyli miejsce
Chwile grozy na Airshow. Lądowanie bez podwozia
Leszno
Tower Bridge, Londyn
Ogromne koszty Brexitu. O tyle zmniejszyła się brytyjska gospodarka
BIZNES
imageTitle
Osobliwy głos w sprawie kontrowersyjnych przerw na nawodnienie
EUROSPORT
Proces Jarosława S. ruszył 19 czerwca
Zabił byłą partnerkę, w pokoju obok był dwulatek. Rusza proces
Poznań
Radomir Wit
"Przepraszam, coś przerywa". Niewygodne pytanie na antenie
25 lat TVN24
21 min
astronauta kosmos shutterstock_540015799
Od wybiegów po Księżyc. Włoski dom mody w nowej roli
Hubert Kijek
Ciąża i COVID-19
Ogłosiła, że idzie na urlop macierzyński i rozpętała ogólnokrajową burzę. Dlaczego?
Świat
Postument jelenia w Olsztynie został oblany farbą
Kontrowersyjny pomnik oblany farbą tuż przed odsłonięciem
Olsztyn
palenie papieros
Nie tylko palacze są zagrożeni. Bierne palenie też podnosi poziom tych toksyn
Zdrowie
imageTitle
Sensacyjny zwrot w karierze Kędziory. Wraca na stare śmieci
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica