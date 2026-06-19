Świat Ciało w podwoziu samolotu. Policja bada sprawę Maciej Wacławik |

Lotnisko Gatwick, Wielka Brytania Źródło wideo: Reuters Archiwum Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do makabrycznego odkrycia doszło we wtorek - informuje portal BBC. Rzecznik lotniska potwierdził, że znaleziono ludzkie zwłoki. - Łączymy się w bólu ze wszystkimi, których dotyczy ta sprawa - cytują go media na Wyspach.

Policja hrabstwa Essex przekazała, że prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Organy ścigania nie ujawniły tożsamości zmarłej osoby. Według tabloidu "The Sun" ciało znaleźli pracownicy zajmujący się rozładunkiem. - Wszyscy są załamani, że ktoś może być na tyle zdesperowany, że ryzykuje życie w ten sposób - powiedziało anonimowe źródło gazety.

Zwłoki w podwoziu samolotu. Kolejny taki przypadek

Do podobnych zdarzeń dochodziło już w przeszłości. W grudniu 2022 roku na lotnisku Gatwick znaleziono ludzkie zwłoki w podwoziu samolotu, który przyleciał z Gambii. W sierpniu 2012 roku ciało martwego mężczyzny znaleziono w maszynie lecącej z Kapsztadu.

Jeden z głośniejszych przypadków miał miejsce miesiąc później, kiedy mocno poturbowane ciało 30-letniego mężczyzny znaleziono na dachu samochodu zaparkowanego przy jednej z ulic na przedmieściach brytyjskiej stolicy. Szybko ustalono, że spadł na pojazd z wysokości około kilometra. Dochodzenie wykazało, że mężczyzna próbował dostać się z Angoli do Wielkiej Brytanii bez biletu, również ukrywając się w podwoziu. Śledczy pół roku po tragedii przekazali, że zmarły prawdopodobnie nie wziął pod uwagę, iż na wysokości przelotowej 10 kilometrów, w komorze podwozia panuje temperatura około - 40 st. C, a osoba nieprzygotowana szybko straci przytomność z powodu braku tlenu. Gdy samolot zaczął wysuwać podwozie zbliżając się do lotniska Heathrow, bezwładne ciało nieprzytomnego lub martwego już mężczyzny spadło na ziemię.

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Redagował AM