"Więzień celebryta" prosi o wcześniejsze zwolnienie. "Udowodnię, że jestem zwyczajnym staruszkiem"

Charles Bronson, nazywany "jednym z najbardziej brutalnych więźniów" w historii brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości, po niemal 50 latach w zamknięciu stara się o przedterminowe zwolnienie - informuje BBC. Jednak według kierownik jego zakładu karnego, 70-latek nie posiada umiejętności, by poradzić sobie na zewnątrz.

Jak utrzymuje Bronson, obecnie jest "pokojowym człowiekiem", który chce "wyjść na wolność i tworzyć własną sztukę". Wygłosił przed komisją oficjalne przemówienie, w którym podał argumenty za pozytywnym rozpatrzeniem złożonego przez niego wniosku. - Po pierwsze, nie jest tajemnicą, że jadam (w więzieniu - red.) owsiankę częściej niż Złotowłosa i trzy misie. I mam tego dość, chcę wrócić do domu - zaczął swoje 10-minutowe wystąpienie.

Charles Bronson ubiega się o wcześniejsze zwolnienie

- Zasłużyłem na najpewniej około 35 z 50 lat, które spędziłem w więzieniu. Byłem bardzo niegrzeczny. Wziąłem 11 zakładników. Nie jestem z tego dumy, ale nie zawstydza mnie to - kontynuował przed komisją Bronson, cytowany przez BBC. - Walczyłem z systemem, to był mój sposób na odegranie się - wyjaśnił, opowiadając o incydentach z przeszłości. - Spałem w pasach bezpieczeństwa, spałem w kaftanach bezpieczeństwa. Ale jak długo jeszcze musi to trwać? - zapytał retorycznie.