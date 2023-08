Dochodzenie w słynnym muzeum. Z magazynu zniknęły m.in. "złota biżuteria i klejnoty"

Większość skradzionych bądź zaginionych dzieł to niewielkie przedmioty przechowywane w magazynie, w tym "złota biżuteria, klejnoty z kamieni półszlachetnych oraz szkła datowane od XV wieku p.n.e. do XIX wieku naszej ery" - przekazało Muzeum Brytyjskie w komunikacie prasowym wydanym w środę. Przedmioty były przechowywane w magazynie należącym do jednej z kolekcji muzeum "głównie do celów akademickich i badawczych" i nie były ostatnio prezentowane publicznie - dodano.