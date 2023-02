Były ochroniarz ambasady brytyjskiej szpiegował dla Rosji. Usłyszał wyrok 13 lat pozbawienia wolności

Były pracownik ochrony ambasady brytyjskiej w Berlinie, który szpiegował na rzecz Rosji, został skazany przez sąd w Londynie na 13 lat i dwa miesiące więzienia. Sędzia w uzasadnieniu mówił, że u Smitha "rozwinęły się zdecydowanie antybrytyjskie i antyzachodnie uczucia" i że to było "bezpośrednią przyczyną" przestępstwa.

58-letni David Ballantyne Smith, który w brytyjskiej ambasadzie pracował przez osiem lat, został zatrzymany w sierpniu 2021 roku w Poczdamie w efekcie wspólnej brytyjsko-niemieckiej operacji. W listopadzie zeszłego roku przyznał się do ośmiu z dziewięciu postawionych mu zarzutów, choć przekonywał, że nie wyrządził żadnej szkody umyślnie. Twierdził, że w czasie, gdy zaczął przekazywać sekrety, czuł się samotny, miał depresję i problem z alkoholem.

Sąd: David Ballantyne Smith zbierał materiały, by szkodzić brytyjskim interesom

Sędzia mówił, że u Smitha "rozwinęły się zdecydowanie antybrytyjskie i antyzachodnie uczucia" i że było to "bezpośrednią przyczyną" przestępstwa. Powiedział, że jego koledzy słyszeli, jak Smith krytykował Wielką Brytanię i Niemcy , a także przychylnie wypowiadał się na temat Rosji i Władimira Putina . Przyznawał się do sympatyzowania ze wspieranymi przez Rosję separatystami ze wschodniej Ukrainy .

We wtorek Smith był przesłuchiwany przed londyńskim sądem Old Bailey. - Mogę tylko przeprosić za wszelkie szkody, które komukolwiek wyrządziłem - stwierdził oskarżony. - Nie chciałem nikogo skrzywdzić. Po prostu miałem trochę żalu i chciałem tylko ośmieszyć ambasadę - tłumaczył. Mężczyzna powiedział, że "brzydzi się sobą i wstydzi się tego, co zrobił".