"Kiedy społeczeństwo potrzebowało nas najbardziej, rząd zawiódł". Były doradca oskarża Borisa Johnsona 

Boris Johnson początkowo bagatelizował pandemię COVID-19, którą opisywał jako "nową świńską grypę" – powiedział jego były główny doradca Dominic Cummings. Jak mówił, brytyjski premier chciał, aby naczelny lekarz Anglii wstrzyknął mu wirusa w trakcie relacji telewizyjnej, by pokazać, że nie jest on groźny. Johnson odniósł się do oskarżeń swojego byłego doradcy. Zadeklarował, że bierze odpowiedzialność, za wszystko co się stało.