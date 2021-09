Miał zapewnić odznaczenie w zamian za dotacje. Były asystent księcia Karola rezygnuje ze stanowiska

"The Guardian", "The Sunday Times" i "Mail on Sunday" podały w niedzielę, że saudyjski biznesmen Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz miał w 2016 roku zostać komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (CBE) dzięki dotacjom przekazywanym na projekty, którymi była szczególnie zainteresowana The Prince's Foundation. Brytyjskie media zwracają uwagę, że jednym z kluczowych projektów była rewitalizacja szkockiego pałacu Dumfries House.