Była amerykańska agentka skazana za śmiertelne potrącenie nastolatka

Spowodowany przez Anne Sacoolas wypadek, do którego doszło w sierpniu 2019 roku, na pewien czas mocno obciążył stosunki brytyjsko-amerykańskie, a temat cofnięcia jej immunitetu dyplomatycznego, na co Amerykanie się ostatecznie nie zgodzili, był omawiany przez ówczesnych przywódców obu państw Borisa Johnsona i Donalda Trumpa.

Była agentka skazana za śmiertelne potrącenie nastolatka

W październiku tego roku przyznała się do lżejszego zarzutu, niż początkowo jej postawiono - spowodowania śmierci wskutek nieostrożnej jazdy, a nie spowodowania śmierci wskutek niebezpiecznej jazdy - a w czwartek została skazana na osiem miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok plus zakaz prowadzenia pojazdów przez 12 miesięcy.

Sędzia Bobbie Cheema-Grubb w uzasadnieniu do wydanego w czwartek wyroku wyjaśniła, że wyrok w zawieszeniu był jedyną realną opcją, bo ani bezwzględnego więzienia, ani prac społecznych nie udałoby się wyegzekwować, jeśli Sacoolas nie przyjechałaby dobrowolnie do Wielkiej Brytanii.

Skrytykowała ją za to, że nie stawiła się osobiście na rozprawie, natomiast pochwaliła "godny upór" rodziców Dunna, który doprowadził do tego, że Sacoolas uznała swoją winę.

Matka nastolatka: Harry, zrobiliśmy to

Mimo nieco symbolicznego wyroku rodzice Harry’ego Dunna wyrazili zadowolenie, że udało im się doprowadzić do skazania Sacoolas i że sprawa jest zakończona. - Anne Sacoolas do końca życia będzie miała na koncie wyrok w sprawie karnej. To coś, co myślała, że się nie wydarzy, coś, co rząd USA myślał, że się nie wydarzy. Harry, zrobiliśmy to - oświadczyła jego matka.