Brak rąk do pracy w rolnictwie przez pandemię. "Będziemy potrzebowali znacznej liczby Brytyjczyków"

Brytyjski minister środowiska George Eustice wyjaśnił, że normalnie do pracy sezonowej w rolnictwie przyjeżdża do Wielkiej Brytanii 30 tys. osób rocznie, głównie z krajów Unii Europejskiej, ale obecnie na miejscu jest tylko jedna trzecia tej liczby. Szczyt zbiorów w Wielkiej Brytanii przypada na koniec maja i czerwiec.

"Potrzebujemy dziesiątek tysięcy ludzi do wykonywania tej pracy"

- Będziemy potrzebowali znacznej liczby Brytyjczyków. Zwłaszcza ci, którzy zostali urlopowani, mają szansę, jeśli chcą. Jest ogromne zainteresowanie ze strony ludzi, którzy chcą to zrobić - powiedział Eustice w radiu BBC, ale zastrzegł: "potrzebujemy dziesiątek tysięcy ludzi do wykonywania tej pracy". Brytyjski resort środowiska, żywności i spraw wiejskich (DEFRA) uruchomił kampanię zachęcającą mieszkańców kraju - zwłaszcza tych, którzy z powodu kryzysu są na przymusowych urlopach lub stracili pracę - do pomocy w zbiorach, ale pomimo pewnego odzewu, to wciąż nie zaspokaja potrzeb brytyjskich farmerów.