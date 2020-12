"Paszportów covidowych" ma nie być, ale mają być karty potwierdzające szczepienia

Na kartoniku wielkości wizytówki napisane będzie nazwisko osoby, nazwa szczepionki i jej partia, a także data szczepienia, po drugiej stronie znajdzie się przypomnienie, by tę kartę nosić przy sobie - choć nie ma to formy nakazu, lecz zalecenia.

Brytyjski rząd do tej pory zaprzeczał, by zamierzał wprowadzić "paszporty covidowe", bez których nie byłoby możliwe wejście do niektórych obiektów. - To nie jest planowane. Na pewno nie zamierzam wprowadzać żadnych paszportów szczepień i nie znam nikogo innego w rządzie, kto by to zamierzał - mówił w zeszłym tygodniu minister bez teki Michael Gove.