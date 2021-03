Sondaż: niemal połowa pytanych Brytyjczyków uznała wywiad Harry'ego i Meghan za niestosowny

Na pytanie o współczucie dla Harry'ego i Meghan na podstawie tego, co czytali lub słyszeli o wywiadzie, 33 procent badanych odpowiedziało, że nie odczuwa go wcale, 23 procent - w niewielkim stopniu, a 17 procent – trochę. Z kolei 12 procent badanych ma dla nich dużo współczucia. Stopień współczucia dla pozostałych członków rodziny królewskiej w związku z wywiadem Harry'ego i Meghan nie jest dużo wyższy. Dużo współczucia odczuwa 16 procent ankietowanych, trochę - 23 procent, niewiele - 25 procent, zaś 20 procent nie odczuwa go wcale.