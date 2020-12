Pracownicy znajdowali się na zbiorniku chemikaliów, wtedy doszło do eksplozji. Nie żyją cztery osoby 

Do eksplozji doszło w Avonmouth, na przedmieściach Bristolu w południowo-zachodniej Anglii. Jak przekazała policja, eksplozja nastąpiła prawdopodobnie w jednym ze zbiorników, w którym przetrzymywane były chemikalia pochodzące z zakładu uzdatniania wody. Są to jednak wstępne przypuszczenia, a śledczy rozpoczęli dochodzenie, które ma na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia.

Jak podał dziennik "The Times", a za nim agencja Reutera, w wyniku eksplozji zginęły cztery osoby, a jedna jest ranna. Informację tę potwierdziło także BBC. Reporter "The Times" Will Humphries sprecyzował, że ofiarami są pracownicy, którzy znajdowali się na zbiorniku z chemikaliami w momencie eksplozji. Wcześniej rzecznik straży pożarnej informował o wielu rannych, wśród których znajdywały się osoby z ciężkimi obrażeniami.