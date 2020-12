"Porozumienie nie zostanie osiągnięte, jeśli stanowisko Unii Europejskiej nie zmieni się znacząco"

Brytyjski premier Boris Johnson i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czwartek wieczorem rozmawiali przez telefon, ponownie próbując przełamać impas w trwających negocjacjach na temat przyszłych relacji Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej po zakończeniu okresu przejściowego po brexicie. Była to już ich piąta rozmowa w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

"Powiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby spełnić rozsądne żądania UE w zakresie równych szans, ale mimo że ta przepaść zmniejszyła się, niektóre podstawowe kwestie pozostają trudne. W odniesieniu do rybołówstwa podkreślił, że Zjednoczone Królestwo nie może zaakceptować sytuacji, w której jako jedyny suwerenny kraj na świecie nie będzie w stanie przez dłuższy czas kontrolować dostępu do swoich własnych wód i musiałoby podlegać kwotom połowowym, które w ogromnym stopniu szkodzą jego przemysłowi. Stanowisko UE w tej dziedzinie było po prostu nierozsądne i jeśli miałoby dojść do porozumienia, musi zostać zmienione znacząco" - wyjaśniono.