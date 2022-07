Boris Johnson rezygnuje

Pozostanie premierem do czasu wyboru następcy

BBC i Sky News, powołując się na źródła na Downing Street, przekazały, że Johnson rozmawiał z Grahamem Bradym, przewodniczącym wpływowego Komitetu 1922, który skupia posłów Partii Konserwatywnej niepełniących żadnych funkcji rządowych. Johnson zgodził się ustąpić, aby nowy lider partii został wybrany przez zaplanowaną na październik doroczną konferencję ugrupowania i automatycznie objął urząd premiera. Coraz więcej posłów Partii Konserwatywnej wyraża wątpliwości co do tego planu i mówi, że Johnson powinien ustąpić natychmiast, a jego obowiązki powinien przejąć wicepremier i minister sprawiedliwości Dominic Raab.

Fala odejść z rządu

Fala rezygnacji rozpoczęła się po tym, jak Downing Street przyznało, że Johnson od 2019 roku wiedział o zarzutach wobec posła Chrisa Pinchera, dotyczących jego niewłaściwego zachowania seksualnego, a mimo to powołał go w lutym tego roku na stanowisko zastępcy "whipa", czyli osoby pilnującej dyscypliny w klubie poselskim.

Boris Johnson - kim jest

Boris Johnson do polityki wszedł w 2001 roku, kiedy dostał się do Izby Gmin. W licznych programach telewizyjnych wzbudzał kontrowersje swoim zachowaniem, wyglądem i poglądami i szybko stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków w kraju.

W 2007 roku został wybrany burmistrzem Londynu. Po reelekcji w 2012 roku rządził brytyjską stolicą jeszcze do 2016 roku. Później, w rządzie Theresy May, sprawował funkcję szefa dyplomacji. Pod dwóch latach ustąpił i stał się jednym z liderów eurosceptycznego skrzydła torysów, które trzykrotnie doprowadziło do odrzucenia przygotowanej przez May umowy wyjścia z Unii Europejskiej i wymusiło jej rezygnację. Był jedną z twarzy kampanii na rzecz brexitu.