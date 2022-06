Członkowie Partii Konserwatywnej zdecydowali w sprawie przyszłości Borisa Johnsona 

Członkowie Partii Konserwatywnej zdecydowali, że Boris Johnson pozostanie na stanowisku. W wewnątrzpartyjnym głosowaniu uznali, że powinien być dalej szefem rządu. Za odwołaniem Johnsona z funkcji lidera partii opowiedziało się 148 posłów, poparło go 211. Aby wniosek o jego odwołanie przeszedł, musiało go poprzeć co najmniej 180 posłów.

Zgodnie z regulaminem Partii Konserwatywnej zwycięstwo Johnsona oznacza, że następny wniosek o przeprowadzenie głosowania nad wotum zaufania nie może zostać złożony przed upływem 12 miesięcy

Przed głosowaniem Boris Johnson spotkał się z posłami torysów, którzy nie pełnią żadnych funkcji rządowych. Zapewniał ich, że nadal jest najlepszą osobą do kierowania partią i jest w stanie poprowadzić ją do zwycięstwa w następnych wyborach do Izby Gmin.

Ewentualne odwołanie Johnsona z funkcji lidera partii automatycznie oznaczałoby utratę stanowiska premiera, choć w obu tych rolach pozostałby do wyłonienia następcy.

Jak zwracają uwagę brytyjskie media, nieufność wobec Johnsona wyraziło 41,2 proc. członków klubu poselskiego konserwatystów, czyli wyraźnie więcej niż we wspomnianym głosowaniu opowiedziało się przeciw May (37 proc.). Komentatorzy wskazują również, że Johnsona do pewnego stopnia uratował fakt, iż w Partii Konserwatywnej nie ma wyraźnego kandydata do jego zastąpienia, dając jednocześnie szansę na wygraną w kolejnych wyborach do Izby Gmin, które prawdopodobnie odbędą się w maju 2024 roku.

Boris Johnson PAP/EPA/NEIL HALL

"Szansa na zakończenie wielomiesięcznych spekulacji"

Wcześniej, w reakcji na informacje o głosowaniu w sprawie wotum nieufności, biuro brytyjskiego premiera opublikowało oświadczenie, w którym przekazało, że głosowanie będzie "szansą na zakończenie wielomiesięcznych spekulacji i umożliwienie rządowi dokonania podsumowania i kontynuacji działań, które mają na celu realizację priorytetów obywateli".

Imprezy przy Downing Street

Jak podaje BBC, grupa posłów konserwatywnych, którzy chcieli odwołać premiera ze stanowiska, wskazywała na liczne nieprawidłowości dotyczące sposobu funkcjonowania Downing Street w czasie pandemii. Długi na 48 stron raport przygotowany przez Sue Grey, starszego urzędnika służby cywilnej na temat zgromadzeń zamkniętych, wskazał, że najważniejsze osoby w otoczeniu premiera brały udział w imprezach, podczas których łamane były obostrzenia pandemiczne.

W raporcie wskazano między innymi, że Johnson sam przyniósł wino i ser na jedno ze spotkań w ogrodzie Downing Street, że jego były prywatny sekretarz zaprosił na inne ze spotkań 200 osób, była szefowa do spraw etyki przyniosła na spotkanie sprzęt do karaoke, a jeden z uczestników wypił tak dużo, że wymiotował. Z kolei dwóch innych uczestników wdało się w bójkę, a po quizie świątecznym gościom polecono, by wyszli tylnymi drzwiami, bo byli tak pijani. Szczególne oburzenie wzbudziły informacje, że uczestnicy tych spotkań lekceważąco odnosili się do personelu sprzątającego i ochroniarzy na Downing Street.

Boris Johnson na zdjęciach zamieszczonych w raporcie Sue Gray na przyjęciu przy Downing Street [13.11.2020] Reuters/Sue Gray Report / gov.uk

Część torysów, w czasie rozmów z dziennikarzami BBC, komentowała anonimowo, że Boris Johnson nie jest liderem, który może poprowadzić Partię Konserwatywną do kolejnego zwycięstwa w wyborach.

Przeprosiny premiera

Boris Johnson, który po publikacji raportu musiał mierzyć się z falą krytyki, ponowił w ubiegłym tygodniu w Izbie Gmin złożone już wcześniej przeprosiny i zapewnił, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko, co wydarzyło się pod jego nadzorem, ale chce też zwrócić uwagę na kontekst tych wydarzeń. Wskazywał, że ludzie na Downing Street, którzy bezpośrednio reagowali na pandemię COVID-19, bez przerwy wówczas pracowali po godzinach, co powodowało, że zacierała się granica między życiem zawodowym a prywatnym.

Mówiąc o swoim udziale w spotkaniach, wyjaśnił, że poszedł podziękować pracownikom, bo jest to "jeden z podstawowych obowiązków lidera", aby utrzymać morale na jak najwyższym poziomie podczas intensywnego okresu walki z pandemią. - Jasno wynika z tego, co (urzędniczka służby cywilnej - red.) Sue Gray napisała, że niektóre z tych spotkań trwały znacznie dłużej, niż było to konieczne i wyraźnie naruszały zasady - przyznał Johnson, dodając jednak, że nie miał "wiedzy na temat tych późniejszych działań, ponieważ mnie tam nie było".

Premier powiedział, że był tak samo "zaskoczony i rozczarowany jak wszyscy w tej Izbie, gdy te rewelacje" wyszły na jaw i że był "zbulwersowany" niektórymi zachowaniami opisanymi w raporcie. Zaprzeczył, jakoby skłamał w Izbie Gmin, mówiąc wcześniej, że nie złamano żadnych zasad.

Autor:bż, mjz\mtom, adso

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP