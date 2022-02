Siedmioletnia Isobel do Borisa Johnsona: następnym razem przestrzegaj zasad

W Wielkiej Brytanii nie milkną echa imprez na Downing Street i doniesień o łamaniu restrykcji covidowych. List w tej sprawie skierowała do premiera Borisa Johnsona siedmioletnia Isobel. "Dlaczego w moje 6. i 7. urodziny nie mogłam mieć przyjęcia, a ty miałeś? Następnym razem przestrzegaj zasad" - napisała dziewczynka.

Siedmioletnia Isobel z Sheffield, która z powodu restrykcji covidowych niezorganizowała w dwóch ostatnich latach swoich przyjęć urodzinowych, napisała do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, pouczając go, że następnym razem on też powinien przestrzegać zasad.