Boris Johnson ma złożyć wyjaśnienia w sprawie imprez na Downing Street

Londyńska policja metropolitalna w ramach prowadzonego śledztwa zwróciła się do premiera Borisa Johnsona, by złożył wyjaśnienia w sprawie spotkań towarzyskich, które odbywały się na Downing Street w czasie lockdownu - podało w piątek biuro brytyjskiego premiera.

W środę wieczorem policja metropolitalna poinformowała, że jej funkcjonariusze do końca tygodnia zaczną się kontaktować z ponad 50 uczestnikami 12 wydarzeń objętych śledztwem, aby złożyli wyjaśnienia na temat ich przebiegu i swojego w nich udziału. Na początku mają oni wypełnić przesłany im kwestionariusz, przy czym są do tego prawnie zobowiązani i mają na to siedem dni.