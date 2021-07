Premier Wielkiej Brytanii: większość obostrzeń będzie zniesiona

Zniesiemy ograniczenia i pozwolimy ludziom podejmować własne, świadome decyzje dotyczące postępowania wobec koronawirusa - zapowiedział premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson na konferencji prasowej. Dodał, że jeśli odkryty zostanie nowy wariant wirusa, to rząd podejmie kroki, aby chronić obywateli.

Do tej pory w Wielkiej Brytanii w pełni podano ponad 79 milionów dawek, a pierwszą dawkę szczepionki przyjęło ponad 45 milionów osób. Według danych rządowych podawanych w poniedziałek 86 proc. dorosłych otrzymało pierwszą dawkę, a 64 proc. otrzymało dwie dawki.

"Pozwolimy ludziom podejmować własne, świadome decyzje"

- Musimy być szczerzy wobec siebie, że jeśli nie możemy ponownie otworzyć naszego społeczeństwa w ciągu najbliższych kilku tygodni, kiedy pomoże nam nadejście lata i wakacji szkolnych, to musimy zadać sobie pytanie, kiedy będziemy mogli wrócić do normalności? - pytał Johnson na konferencji prasowej. - Zniesiemy ograniczenia i pozwolimy ludziom podejmować własne, świadome decyzje dotyczące postępowania wobec koronawirusa - dodał brytyjski premier. Dodał, że jeśli odkryty zostanie nowy wariant wirusa, to rząd podejmie kroki, aby chronić obywateli.