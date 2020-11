Johnson mówi o "katastrofie na północ od granic" Anglii. Szefowa szkockiego rządu: zapamiętajcie te słowa

"Katastrofa na północ od granic"

Jak ujawnił dziennik "The Sun", w poniedziałek podczas wirtualnego spotkania Borisa Johnsona z grupą konserwatywnych deputowanych z północnej Anglii, z którymi rozmawiał o zwiększeniu kompetencji lokalnych władz, szef rządu miał powiedzieć, że dewolucja okazała się "katastrofą na północ od granicy (Anglii - red.)", był to największy błąd Tony'ego Blaira. Miał też dodać, że on sam kiedyś myślał, iż jest to dobry pomysł, ale nie widzi teraz powodu, by dalej zwiększać uprawnienia szkockiego parlamentu.