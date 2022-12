Boris Johnson nie odpuszcza. Zapowiada start w kolejnych wyborach

Były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson poinformował Partię Konserwatywną, że zamierza wystartować w następnych wyborach do Izby Gmin z tego samego okręgu, który obecnie reprezentuje - Uxbrigde and South Ruislip w zachodnim Londynie.

Po szybkiej rezygnacji jego następczyni Liz Truss rozważał ponowne ubieganie się o przywództwo w partii, co w razie wygranej oznaczałoby jego powrót na Downing Street. Ostatecznie jednak się na to nie zdecydował, wyjaśniając, że nie nastał jeszcze właściwy moment.

Tym niemniej i wtedy, i wcześniej, gdy ogłaszał swoją rezygnację, sugerował, że nie jest to koniec jego kariery politycznej i planuje powrócić. Ostatnim brytyjskim premierem, któremu taki powrót się udał, był w latach 70. laburzysta Harold Wilson. Jeśli chodzi o kilku bezpośrednich poprzedników Johnsona, to Tony Blair i David Cameron albo od razu, albo szybko po ustąpieniu z urzędu premiera zrzekli się też mandatu poselskiego. Margaret Thatcher pozostała posłanką do końca kadencji, czyli jeszcze prawie półtora roku, John Major i Gordon Brown po przegranych wyborach pozostali w Izbie Gmin na całą następną kadencję, a Theresa May nadal w niej zasiada.