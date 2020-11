Johnson broni szefowej MSW oskarżanej o zastraszanie podwładnych. Doradca odchodzi

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson uznał, że oskarżana o zastraszanie podwładnych szefowa MSZ Priti Patel nie złamała ministerialnego kodeksu postępowania i pozostanie na stanowisku. Zrezygnował niezależny doradca, który w dochodzeniu doszedł do odmiennych wniosków.

W opublikowanym w piątek sprawozdaniu Alex Allan, rządowy doradca do spraw ministerialnego kodeksu postępowania, uznał, że Patel "nie zawsze spełniała wysokie standardy, które zgodnie z ministerialnym kodeksem wymagają traktowania urzędników z rozwagą i szacunkiem".

"Jej podejście w niektórych przypadkach było równoznaczne z zachowaniami, które pod względem wpływu, jaki odczuwają osoby, można określić jako zastraszanie. W tym zakresie jej zachowanie było sprzeczne z kodeksem ministerialnym, nawet jeśli było nieumyślne" - napisał. Jak zastrzegł, do pewnego stopnia było to efektem tego, że Patel nie zawsze miała wsparcie urzędników swojego resortu.

"Czasem wręcz wpadam w złość"

Premier Boris Johnson zdecydował, że Patel może zachować ministerialną funkcję. Jak oświadczył jego rzecznik, szef rządu - biorąc pod uwagę wspomniane przez Allena okoliczności - doszedł do odmiennych (niż autor sprawozdania - red. )wniosków, a zważywszy na "pełne i szczere przeprosiny" Patel oraz zapewnienia, że relacje w ministerstwie znacznie się poprawiły, uważa sprawę za zamkniętą.

Sprawy za załatwioną nie uznał jednak Allen, który w reakcji na tę decyzję sam złożył rezygnację. - Uznaję, że to do premiera należy ocena, czy działania podejmowane przez ministra stanowią naruszenie kodeksu ministerialnego. Ale uważam za słuszne, że powinienem teraz zrezygnować ze stanowiska niezależnego doradcy premiera do spraw kodeksu - powiedział.