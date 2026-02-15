Krzyki i szarpanina na pokładzie samolotu

Linie lotnicze Jet2 nałożyły na dwóch pasażerów dożywotni zakaz lotów (nagranie ilustracyjne) Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek na pokładzie samolotu brytyjskich linii lotniczych Jet2, który leciał z Antalyi w Turcji do położonego w Wielkiej Brytanii Manchesteru, doszło do szarpaniny. W jej wyniku lot został przekierowany do Brukseli, gdzie po interwencji policji dwóch pasażerów zostało wyprowadzonych z maszyny.

W cytowanym przez dziennik "New York Times" oświadczeniu Jet2 poinformowało o nałożeniu na sprawców zamieszania dożywotniego zakazu korzystania z linii lotniczych. "Będziemy również stanowczo domagać się od nich zwrotu kosztów poniesionych w wyniku tej bójki" - czytamy.

Krzyki i szarpanina w powietrzu

"Jako linia lotnicza przyjazna rodzinom, stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec zakłócających spokój zachowań pasażerów i bardzo nam przykro, że inni pasażerowie i nasi współpracownicy na pokładzie również musieli tego doświadczyć" - przekazano w komunikacie.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie przedstawiające zdarzenie. Na jednym z nich widać, jak dwóch mężczyzn zaczyna się bić, a następnie do akcji włączają się kolejni pasażerowie. W tle słychać było między innymi krzyk kobiety, która wołała, aby "przestali".

Jet2 passengers permanently banned after plane brawl pic.twitter.com/yHnkBiRCn3 — The Sun (@TheSun) February 13, 2026 Rozwiń

Nie pierwszy dożywotni zakaz

Jak informuje "New York Times", nie po raz pierwszy brytyjskie linie lotnicze Jet2 zakazują latania i nakładają kary pieniężne na osoby zakłócające spokój lotu.

Dziennik przypomina między innymi o sytuacji z 2022 roku, gdy firma wystawiła rachunek dwóm braciom na kwotę 50 tysięcy funtów (około 240 tysięcy złotych) i nałożyła na nich dożywotni zakaz korzystania z ich usług po tym, jak ich agresywne zachowanie doprowadziło do przekierowania lotu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD