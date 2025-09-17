Logo strona główna
Świat

Bankiet na zamku Windsor

Bankiet w zamku Windsor
Uroczysty bankiet na zamku Windsor w sali św. Jerzego to zwieńczenie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Przy stole oprócz członków brytyjskiej rodziny królewskiej zasiedli również przedstawiciele biznesu i amerykańskiej administracji. W menu przewidziano m.in. panna cottę z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych i specjalnie stworzony na tę okazję koktajl o nazwie Transatlantic Whisky Sour.

- Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój - podkreślił na początku bankietu król Karol III.

Dodał, że te "szczególne" relacje między Londynem i Waszyngtonem "czynią nas bezpieczniejszymi i silniejszymi na przestrzeni pokoleń", wskazując przy tym na poświęcenie poniesione w czasie wojen i długotrwałą dwustronną współpracę handlową.

Pałac Buckingham opublikował wcześniej listę gości. Uczestnikami wydarzenia są między innymi pierwsza dama Melania Trump, królowa Kamila, książę Walii William z żoną księżną Kate, córka Trumpa - Tiffany z mężem. Przy stole zasiedli także przedstawiciele amerykańskiej administracji, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz skarbu Scott Bessent i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Na liście znalazł się również szef brytyjskich służb wywiadowczych MI6 Richard Moore.

Pojawili się także przedstawiciele czołowych amerykańskich firm: Apple, Nvidii i Open AI. W sumie w bankiecie bierze udział około 160 osób.

Bogate menu

Gościom została podana panna cotta z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych, kurczak zawijany w cukinii z tymiankowym, pikantnym sosem oraz lody waniliowe z sorbetem malinowym i gotowanymi śliwkami. Dla osób niejedzących mięsa przygotowano filet z turbota z cukinią w sosie verde. Do kolacji zostały podane wina.

Po kolacji gościom zaproponowane zostanie porto z 1945 roku, z okazji objęcia przez Trumpa urzędu 45. prezydenta Ameryki, szampan z 1912 roku, upamiętniający rok urodzenia matki prezydenta USA, a także whisky zabutelkowana z okazji Złotego Jubileuszu królowej Elżbiety II w 2002 roku.

Na tę okazję stworzono także koktajl o nazwie Transatlantic Whisky Sour. Pałac Buckingham wyjaśnił, że jest to brytyjsko-amerykańska wersja klasycznego Whisky Sour. "Ten koktajl łączy w sobie dymną głębię Johnnie Walker Black z wyrazistymi cytrusami. Uwieńczony jest on pianką z orzechów pekan i udekorowany prażonymi piankami marshmallow umieszczonymi na ciasteczku w kształcie gwiazdy" - czytamy w komunikacie biura brytyjskiej rodziny królewskiej.

Bankiet przy muzyce klasycznej i broadwayowskim musicalu

Gościom towarzyszy muzyka – obok muzyki klasycznej Schuberta, Brahmsa, Handla i Bernsteina, zabrzmi "You can’t always get what you want" z repertuaru Rolling Stones, piosenki z broadwayowskiego musicalu "Kabaret" oraz utwór "Time to say goodbye".

Na zakończenie spotkania goście będą mogli posłuchać dźwięków dud, co ma być symbolicznym oddaniem hołdu matce Trumpa -Mary Anne MacLeod pochodzącej ze Szkocji.

Noc ze środy na czwartek Trump z żoną Melanią spędzi na zamku Windsor.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/RoyalFamily

