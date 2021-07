Badanie: osoby, które chorowały na COVID-19, osiągały słabsze wyniki w testach na inteligencję

Osoby, które przeszły koronawirusa, w testach inteligencji osiągały relatywnie słabsze wyniki w porównaniu z osobami, które nie były zakażone - wynika z badań naukowców z Imperial College London, Kings College London oraz uniwersytetów w Cambridge, Southampton i Chicago opublikowanych w piśmie naukowym "The Lancet".

Od stycznia do grudnia 2020 roku naukowcy z Imperial College London, Kings College London oraz uniwersytetów w Cambridge, Southampton i Chicago przetestowali 81 337 osób w ramach Wielkiego Brytyjskiego Testu Inteligencji, w tym prawie 13 tys. osób, które były zakażone koronawirusem.

Spadek ilorazu inteligencji wśród ciężko chorych na COVID-19

"Wyniki te są zbieżne z doniesieniami o długim covidzie, w przypadku którego powszechne są 'mgła mózgowa', kłopoty z koncentracją i trudności ze znalezieniem właściwych słów" - wskazują badacze. Relatywnie najgorzej wypadły osoby, które w czasie choroby wymagały podłączenia do respiratora - zaobserwowano u nich spadek odpowiadający 7 punktom w testach mierzących iloraz inteligencji. To większy spadek niż u osób, które w przeszłości doznały udaru.

Jedną z możliwych przyczyn było to, że obserwowane deficyty poznawcze były związane z trwającymi objawami wirusa, takimi jak wysoka temperatura lub problemy z oddychaniem.

Naukowcy prowadzący badanie nalegają na ostrożność w wyciąganiu wniosków bez danych z obrazowania mózgu, ale podkreślają, że wyniki powinny służyć jako wezwanie do dalszych badań w tej kwestii. "Sądzimy, że jest prawdopodobne, by było wiele czynników. Np. poprzednie badania u hospitalizowanych pacjentów z chorobą układu oddechowego nie tylko wykazują obiektywne i subiektywne deficyty poznawcze, ale sugerują, że u niektórych pozostają one w czasie pięcioletniej obserwacji" - wskazano.