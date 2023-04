W Londonderry w stronę policjantów poleciały butelki z benzyną

W poniedziałek podczas nielegalnej parady republikańskiej w Londonderry doszło do starć z policją. W kierunku funkcjonariuszy rzucano między innymi butelkami z benzyną. Wcześniej służby bezpieczeństwa informowały o możliwych atakach terrorystycznych na jej funkcjonariuszy.

W miniony piątek północnoirlandzka policja, PSNI, ostrzegała, że ma mocne, wiarygodne dane wywiadowcze o planowanych atakach terrorystycznych na jej funkcjonariuszy, do których może dojść w poniedziałek w Londonderry.

Starcia z policją podczas republikańskiej parady

Podczas przeprowadzonej bez zezwolenia republikańskiej parady w drugim co do wielkości mieście Irlandii Północnej jej uczestnicy obrzucili butelkami z benzyną i innymi przedmiotami opancerzonego policyjnego Land Rovera, który zapalił się, ale jak zapewniła policja, żaden z funkcjonariuszy nie odniósł obrażeń.

Komendant PSNI Simon Byrne powiedział, że mogła to być próba wciągnięcia ich w zasadzkę. Uczestnicząca w paradzie grupa młodzieży podpalała też kosze na śmieci oraz zablokowała jedną z głównych dróg prowadzących do dzielnicy Creggan. W paradzie brało udział ok. 300 osób, prowadziło ją kilkanaście zamaskowanych osób w strojach paramilitarnych.